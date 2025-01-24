Суд обязал предприятие в Минске восстановить работницу, уволенную на испытательном сроке. Это как?

Опубликовано: 24.01.2025 15:49 , Обновлено: 24.01.2025

В Минске суд восстановил на рабочем месте бывшую сотрудницу одной из столичных компаний, а также взыскал моральную компенсацию и средний заработок за время вынужденного прогула. Что же произошло?

В Минске состоялось судебное заседание с участием прокуратуры Первомайского района, на котором рассматривалось гражданское дело по иску бывшей сотрудницы частной компании о восстановлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

Как следовало из материалов дела, женщина работала в должности администратора по контракту с испытательным сроком в три месяца. За три дня до окончания этого периода наниматель уволил её, сославшись на несоответствие занимаемой должности.

Однако истец заявила, что причиной увольнения стала её беременность, о которой стало известно в период испытательного срока, [сообщила](http://С учетом мнения представителя прокуратуры суд удовлетворил заявленный иск в полном объем – женщина восстановлена на работе, в ее пользу взысканы средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда.) пресс-служба прокуратуры города Минска.

В ходе судебного разбирательства представитель прокуратуры заявил о незаконности действий работодателя и необходимость удовлетворения иска. Доводы представителя компании о наличии иных причин для признания сотрудницы несоответствующей требованиям занимаемой должности были в итоге отвергнуты.

Суд удовлетворил иск в полном объеме. Женщина восстановлена на рабочем месте, также в пользу сотрудницы взысканы средний заработок за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда. Компании также придется оплатить судебные расходы.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее Telegraf.news сообщал о том, что суд Сморгонского района вынес приговор по делу 35-летнего мужчины, который прошлой осенью обстрелял из пневматики подростков, взрывавших петарды во дворе жилой многоэтажке. Журналисты Telegraf.news узнали, как наказали мужчину.

Сморгонский суд вынес приговор мужчине, который обстрелял из пневматики подростков, взрывавших петарды