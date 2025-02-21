Суд обязал белоруску продать 4 своих коровы колхозу под Гомелем. Как так?

Опубликовано: 21.02.2025 18:45 , Обновлено: 21.02.2025

В Гомельском районе суд решил забрать у женщины четыре коровы, потому что она плохо за ними ухаживала. Животных передадут местному сельхозпредприятию — КСУП «Урицкое». Но не бесплатно.

По информации пресс-службы Гомельского областного суда, женщина держала коров в тесном и грязном сарае, плохо кормила, не давала им достаточно воды и не выводила гулять. К тому же, оказалось, что у неё вообще нет земли и возможности оборудовать нормальный сарай для содержания скота. Тот сарай, где они жили, построен незаконно на чужой земле — как раз принадлежащей местному агропредприятию.

Ранее, в мае 2024 года, её уже штрафовали за жестокое обращение с животными, а ветстанция требовала, чтобы она исправила ситуацию. Но женщина ничего не предприняла.

Соседи тоже жаловались на то, как она обращается с коровами.

Колхоз предлагал женщине выкупить у неё скот, но она отказалась. Тогда предприятие обратилось в суд.

Суд решил, что женщина действительно жестоко обращается с животными, и постановил забрать у неё четыре коровы. КСУП «Урицкое» должно выплатить ей за них 2 810,89 рубля.

Женщина пыталась оспорить решение суда, но областной суд оставил его в силе.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что старший участковый инспектор милиции Мозырского РОВД Андрей Павленко напомнил, за какие «тайные действия», которые, впрочем, могут совершаться и открыто, белорусам грозит административная ответственность в виде штрафа до 30 БВ (на сегодняшний день это 1260 рублей).

Милиция Мозыря рассказала, за какие «тайные действия» белорусам грозит штраф до 1260 рублей