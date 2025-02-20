Суд Кировского района вынес приговор парню, обстрелявшему из пневматики 15-летних девушек

Опубликовано: 20.02.2025 13:44 , Обновлено: 20.02.2025

Суд Кировского района вынес приговор парню, устроившему стрельбу из пневматического пистолета по двум несовершеннолетним девушкам. Инцидент произошёл ещё 30 октября 2024 года возле общежития Жиличского государственного сельскохозяйственного колледжа.

Как установлено судом, обвиняемый П., находясь в общественном месте, из хулиганских побуждений направил пневматический пистолет в сторону проходивших мимо девушек 2008 года рождения. Когда те сделали ему замечание, мужчина выстрелил не менее двух раз в область ног одной из них, «причинив ей боль и побои», сообщили в пресс-службе Могилёвского облсуда.

Испугавшись, девушки направились в сторону общежития, но обвиняемый продолжил стрелять им в спину (не менее семи выстрелов), а также по входным дверям здания. Одной из девушек он попал в спину, а второй — в левый глаз, причинив лёгкие телесные повреждения, повлёкшие, в том числе, снижение остроты зрения.

Кроме того, обвиняемый причинил ущерб имуществу колледжа на сумму 80 рублей (повредил входные двери).

В суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в особо злостном хулиганстве, совершённом с применением оружия. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химия») сроком на 4 года.

Также суд постановил взыскать с обвиняемого 3000 рублей в пользу пострадавшей, которой были причинены лёгкие телесные повреждения, в качестве компенсации морального вреда, а также 126 рублей госпошлины в доход государства.

Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали подробности этого дела.

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