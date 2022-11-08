Студентам белорусских вузов предложили получить рабочую специальность. Это как?

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Опубликовано: 08.11.2022 13:25 , Обновлено: 08.11.2022

В Беларуси планируют внедрить параллельное получение рабочих специальностей студентами высших учебных заведений. Обещают, что это будет бесплатно, в свободное от основной учебы время.

“Этот запрос поступил и от самих ребят, и от работодателей”, - заявил секретарь ЦК БРСМ Александр Прохоров. По его словам, сейчас чиновники Минобразования и Минтруда разрабатывают механизм получения таких специальностей студентами вузов. Пока также неизвестен список специальностей, которые будут предлагать учащимся вузов.

Зато в БРСМ пообещали таких студентов ещё и “гарантировано трудоустроить” на заводах Беларуси, [link href=“https://www.belta.by/society/view/v-belarusi-studenty-vuza-smogut-besplatno-poluchit-rabochuju-spetsialnost-533726-2022/” rel=“noopener” target=“_blank”] передет [/link] Белта.

“Планируется, что такой процесс обучения будет определен с начала года: с января по июнь, чтобы к началу третьего трудового семестра у них уже были свидетельства о рабочей специальности”, - пообещал Александр Прохоров.

Получение рабочих специальностей обещают сделать на добровольной основе. Желающим надо будет заполнять специальные анкеты. Обучение будет проходить ща счёт госбюджета. В планах предложить такое обучение “с начала года”. Александр Прохоров не уточнил, идёт ли речь об учебном году или календарном.

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