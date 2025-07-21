Студент в Гродно пошел в магазин за пельменями по 4,5 рубля, а получил новую машину за 63 000 рублей

Опубликовано: 21.07.2025 07:19 , Обновлено: 21.07.2025

Студент из Гродненского университета имени Янки Купалы пошел в магазин за пельменями, которые оказались для него счастливым приобретением. Вместе с пачкой мясных изделий он стал обладателем ещё и автомобиля.

В одной из крупнейших торговых сетей Беларуси разыгрывали призы. И по итогам игры “Удачу в придачу” ему достался BELGEE X50.

Автомобиль сейчас предлагают от 63 000 до 74 640 рублей в зависимости от комплектации. В то время как пачка пельменей стоит от 4,5 рублей.

Сам счастливый обладатель хэтчбэка рассказал что особо не верил в удачу, хотя всегда и хотел что-то выиграть. И что больше всего будет счастлив его дедушка, что теперь Андрей (так зовут студента) не будет брать его машину.

Ранее Telegraf.news писал, что в розыгрыше американской лотереи Mega Millions был разыгран пятый по величине приз в истории, составивший 1,22 миллиарда долларов США. Победителем стал неизвестный, купивший билет на заправке.

Счастливчик выиграл джекпот в размере 1,22 млрд долларов, купив лотерею на заправке