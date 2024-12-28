Счастливчик выиграл джекпот в размере 1,22 млрд долларов, купив лотерею на заправке

Опубликовано: 28.12.2024 19:04 , Обновлено: 28.12.2024

В розыгрыше американской лотереи Mega Millions был разыгран пятый по величине приз в истории, составивший 1,22 миллиарда долларов США. Победителем стал пока неизвестный, купивший билет на заправке.

Счастливый билет с номерами 3, 7, 37, 49, 55 и 6 был куплен на заправке в Коттонвуде, примерно в 210 км к северу от Сакраменто, штат Калифорния.

Победитель может забрать приз в размере почти 550 миллионов долларов сразу (до уплаты налогов) или получать всю сумму частями ежегодно в течение 30 лет.

Это пятый по величине выигрыш в истории американской лотереи Mega Millions, сообщило агентство AFP. Предыдущий самый крупный джекпот составил $2,04 миллиарда, а выигрышный билет также был продан в Калифорнии.