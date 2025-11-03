Столичную велодорожку решили продлить до Минского моря. Когда откроют?

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Опубликовано: 03.11.2025 16:04 , Обновлено: 03.11.2025

Главную столичную велодорожку решили продлить до Минского моря: строители уже приступили к работам в агрогородке Ждановичи, через которую будет пролегать путь велосипедистов. Узнали, когда планируется завершить работы.

Объединить велопешеходную дорожку, которую настоящее время обустраивают в Ждановичах, с главной столичной велодорожкой планируют уже к новому велосезону. Пока столичная велодорожка заканчивается на территории у водохранилища Дрозды на пересечении с МКАД. Несмотря на то, что до Заславского водохранилища (называемого в народе Минским морем) отсюда рукой подать, подходящей инфраструктуры для безопасного движения велосипедистов там пока нет.

Однако, по словам председателя Ждановичского сельского исполкома Дмитрия Атрашонка, уже весной она появится: велодорожку от Ждановичей дотянут до автомобильного моста на 41-м километре МКАД, что даст свободный путь на аквапарк “Лебяжий”.

“Оттуда уже можно будет доехать до самого Чижовского водохранилища”, - рассказалАтрашонок в комментарии порталу Pristalica.

Евгений Козловский, представитель подрядчика ГУП «Минское ПМС», которое занимается строительными работами, сообщил, что на территории Ждановичей велодорожка пройдёт по улице Парковой, вдоль улицы Полевой и вдоль дороги Н9089. Конечной точкой велодорожки, которая, по его словам, увеличится ещё на 2 430 метров, станет пляж №5. Саму дорожку делают из тротуарной плитки, чуть позже по маршруту будет сделано освещение и обустроены шесть зон отдыха с велопарковками и скамейками.

В рамках строительных работ планируется также благоустроить пляжную территорию у водохранилища “Дрозды”, а само дорожное движение пустить по новой схеме.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в августе этого года начальник ГАИ МВД Виктор Ротченков пообещал, что к следующему велосезону в стране станет «на порядок больше» специальных велосветофоров, позволяющих пересекать дорогу без спешивания.

Начальник ГАИ пообещал белорусским велосипедистам больше светофоров, где можно не спешиваться