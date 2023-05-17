"Стена дождя и ветра" из Польши разделила Беларусь. Как упадет температура и где ждать грозы?

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Опубликовано: 17.05.2023 12:49 , Обновлено: 17.05.2023

На Беларусь надвигается весьма своеобразный холодный фронт. Его разделяет напополам две воздушные массы: в западной части фронта скапливается прохладная воздушная масса, с дневными температурами +12..+16°С, а на востоке — тёплая и сухая, с максимумами +25..+27°С.

Метеорологические карты и спутниковые снимки, демонстрирующие продвижение холодного фронта к западным границам Беларуси, опубликовал телеграм-канал «Надвор’е».

В польских СМИ этот атмосферный фронт уже окрестили “стеной дождя и ветра” - в Польшу он принёс не только сильные грозы, порывистый ветер, но и ночные заморозки, о чём предупредили местные метеорологи.

Белорусов, судя по прогнозам синоптиков, также всё это ждёт в ближайшие дни. Как отметили авторы тг-канала«Надвор’е», фронт продвигается на восток достаточно медленно. К утру 18 мая холодный воздух предположительно дойдёт до Минска, а к 19 мая тепло с территории будет вытеснено на восток.

В Беларуси второй день подряд объявили штормовое предупреждение из-за гроз

Эту информацию подтверждают и прогнозы Белгидрометцентра. Второй день подряд - 17 и 18 мая - в Беларуси объявляют штормовое предупреждение из-за высокой вероятности гроз и сильных дождей, которые принёс с собой этот контрастный малоподвижный атмосферный фронт.

Согласно прогнозу Белгидромета, в четверг, 18 мая , дожди с грозами ожидаются на большей части территории страны. Ночью будет от +6°С в западных районах до +16°С на юго-востоке, а днём воздух прогреется, соответственно, до +10°С и +27°С.

По прогнозам синоптиков, активность атмосферного фронта начнёт утихать лишь в пятницу, 19 мая . Будет облачно с прояснениями, однако вероятность осадков останется высокой, особенно, в западных и южных районах Беларуси. Температура воздуха сильно не изменится - от +5..+12°С ночью, до +18..+25°С днём.

Дожди прекратятся лишь к выходным, предупредили синоптики, поскольку в субботу, 20 мая , Беларусь окажется уже на периферии скандинавского антициклона. Ночью температура воздуха может опускаться в отдельных районах на северо-востоке страны +4°С (на юге - до +12°С), а днём воздух прогреется +20..+26°С.