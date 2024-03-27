Старые выбросить. Специалисты рассказали, как белорусам избежать отравления грибами

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Опубликовано: 27.03.2024 15:17 , Обновлено: 27.03.2024

В Беларуси с наступлением весны уже появились первые грибы, в основном это сморчки и строчки. Специалисты Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Беларуси рассказали, как избежать отравления грибами.

По словам медиков, главные причины отравления грибами - незнание состава грибов, их неправильное приготовление и игнорирование мер профилактики.

Специалисты рассказали, что первые признаки отравления, к примеру, сморчками (а их считают условно-съедобными грибами) наступают через 6-12 часов после приема в пищу. Если же у человека или ребенка тем более есть заболевания желудочно-кишечного тракта, это время сокращается до 2 часов.

Симптомы отравления - рвота, головокружение, желудочные колики, головная боль, усталость.

Конечно, при появлении вышеперечисленного после употребления в пищу грибов важно незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь.

Как избежать отравления грибами

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подробно расписали меры предосторожности.

Во-первых, конечно же, срывать надо только известные съедобные грибы, которые не вызывают сомнений. Портятся они быстро, поэтому перебирать и готовить грибы нужно как можно быстрее, и этим должны заниматься только взрослые.

При сортировке старые грибы стоит выбросить, потому что в их тканях образуются ядовитые вещества. Важно также не забывать, что грибы могут поглощать из окружающей среды токсичные вещества, поэтому нельзя собирать их около автомобильных дорог, возле промышленных предприятий, в черте города.

Кстати, вне рынков, в местах несанкционированной торговли грибы покупать не стоит, ведь неизвестно, где их собрали.

Лучший способ приготовления грибов - варка, причем специалисты посоветовали отваривать их минимум дважды и после каждого раза промывать проточной водой. Из рациона детей, пожилых людей, а также страдающих болезнями печени и обмена веществ грибы нужно исключить.

Если отравление все же произошло, человеку нельзя употреблять алкоголь, так как он усиливает всасывание токсинов.

В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья также отметили, что за 2023 год установили 68 случаев отравления грибами, четыре из которых закончились летальным исходом.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в конце марта белорусы находили в лесах строчки. Например, на одном видео женщина показала эти грибы в Беловежской пуще.

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