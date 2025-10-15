Станут ли пляжи в Беларуси платными? Министр природных ресурсов ответил, что изменит закон

Опубликовано: 15.10.2025 16:49 , Обновлено: 15.10.2025

В парламенте Беларуси в первом чтении обсудили и затем проголосовали за законопроект, который разрешает отдавать в аренду юрлицам водоемы не только для рыбалки, но и для отдыха и развлечений. Депутат Сергей Рачков задал министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергею Масляку вопрос, не получится ли так, что пляжи на речках и озёрах станут платными.

“Отдаём в пользование частной структуре водные ресурсы для рекреации - она завозит жёлтый песочек, устанавливает грибки, лежаки. И что делает дальше частник? Огораживает и устанавливает ценник. Стоит ли нам вообще отдавать именно для рекреации наши водные ресурсы?” — задался вопрос депутат.

В ответ министр заявил, что без ведома местных властей (в городе, области, районе) отдавать в аренду водоемы не будут. Т. е. исполкомы и местные чиновники для начала должны будут принять соответствующее решение.

“Этим решением, мне кажется, сегодня есть возможность регулировать любые моменты. Вот установление ограждения — я против этого… А если говорить про зоны отдыха, зоны для рекреации, опять же, мое убеждение, это тесная и слаженная работа с местными органами власти”, — заявил глава Минприроды Беларуси.

Таким образом, по словам Сергея Масляка, гарантией того, что новый закон в случае принятия не приведет к тому, что все пляжи и водоемы в Беларуси станут платными, должны стать местные чиновники уровня глав районов и областей.

“Есть губернатор, есть председатель райисполкома, и у них есть четкая, понятная позиция, что все, что происходит в районе, это только должно быть во благо людей. У нас наши природные ресурсы — они являются национальным достоянием, и сегодня ни у кого нет такого права на ограничение доступа туда наших граждан”, — заявил Сергей Масляк.

Ранее Telegraf.news сообщал, что в среду, 15 октября, депутаты Палаты представителей приняли законопроект “Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь”. Он предусматривает, в числе прочего, расширение сферы использования поверхностных водных объектов, которые белорусские юридические лица вправе взять у государства в аренду.

Депутаты разрешили отдавать в аренду белорусские озера и реки не только для рыбалки