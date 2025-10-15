Депутаты разрешили отдавать в аренду белорусские озера и реки не только для рыбалки

Опубликовано: 15.10.2025 13:38 , Обновлено: 15.10.2025

В среду, 15 октября, депутаты Палаты представителей приняли в первом чтении законопроект "Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь". Он предусматривает, в числе прочего, расширение сферы использования поверхностных водных объектов, которые белорусские юридические лица вправе взять у государства в аренду.

По действующим правилам взять в аренду озеро, пруд, водный канал или любой другой водный объект в Беларуси можно только с одной целью - для ведения рыболовного хозяйства или рыбоводства. Если же принятый нижней палатой парламента законопроект пройдёт дальнейшие стадии согласования без изменений, этот список существенно расширится. Арендовать водоёмы компании также смогут для рекреации, физкультуры, спорта и туризма.

Ещё одно важное нововведение данного законопроекта, наоборот, предусматривает запрет на один из видов поверхностных водных объектов - пруда-копани. Это искусственный водоем, который сейчас владельцы земельных участков могут для своих хозяйственных (или чисто декоративных) целей свободно выкапывать без какой-либо проектной документации. Единственным ограничением сейчас является расположение пруда - он должен находиться на расстоянии не менее 3 метров от соседних участков.

В новом же законопроекте вводится ограничение на количество прудов-копани: на один участок - не более одного такого пруда.

В документе также прописаны правила выполнение работ на поверхностных водных объектах, направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, их последствий, а также связанных с эксплуатацией военных и оборонных объектов - на выполнение таких работ также не потребуется проектная документация.

Член Постоянной комиссии Палаты представителей по экологии и природопользованию Владимир Бабичев, представлявший законопроект в парламенте, особо подчеркнул, что корректировка Водного кодекса Беларуси не предусматривает введения каких-либо дополнительных платежей за право пользования водами, а все нововведения не потребует каких-либо “необоснованных расходов” ни от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ни о физлиц.

Ранее Telegraf.news рассказал, что месяцем ранее депутаты Палаты представителей на первом заседании третьей рабочей сессии приняли несколько значимых для страны законопроектов. В их числе - проекты закона, вводящий ряд новых ограничений по выдаче микрозаймов, и закона, вводящего уголовную ответственность для владельцев гражданских беспилотников, а также ужесточение административной ответственности для “злостных уклонистов” от призыва.

Палата представителей Беларуси приняла законы об ограничениях на микрозаймы и уголовке за беспилотники