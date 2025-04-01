Опубликовано: 01.04.2025 15:01 , Обновлено: 01.04.2025

Количество белорусских абитуриентов, выбирающих зарубежные вузы, продолжает сокращаться, причём это касается не только российских, но и польских и других университетов, заявил министр образования Андрей Иванец в эфире гостелеканала СТВ. Одновременно он развеял «миф» об отъезде самых умных.

«Последние годы динамика показывает, что количество ребят, которые поступают в зарубежные вузы, сокращается. Это очень серьёзное снижение», — отметил Иванец, не приводя точных данных. Он также подчеркнул, что снижение отмечается по всем направлениям.

Министр также решил опровергнуть мнение о том, что за границу уезжают самые талантливые. «Хотел бы отметить то, что больше чем 85% ребят — победителей международных олимпиад — остались у нас учиться, в наших вузах», — заявил он.

Также он высказался и о студентах, которые уехали учиться за границу, особенно в «недружественные страны». По его словам, Министерство образования провело «анализ успеваемости тех ребят, которые поступают за границу».

«Я должен сказать откровенно то, что часть ребят, которые поступают в Польшу либо другие „недружественные страны“, к нам бы не поступили бы ни на платное, ни на бюджет», — заявил Иванец.

В качестве примера он привёл поступление на медицинские специальности с низкими баллами ЦЭ/ЦТ. «Поступить на медицинскую специальность с 33 баллами ЦЭ по биологии — мы понимаем, какой это выйдет специалист-медик. Никакой», — заключил министр.

При этом министр рассказал о «целевом направлении»: «Есть ребята, которые поехали от Министерства промышленности в Россию в московский Физтех, чтобы потом вернуться и работать на конкретном нашем предприятии».

Поэтому, подытожил Иванец, абитуриентам следует не только делать «осознанный выбор» профессии, но и оценивать «свои способности под тот уровень образования, который можешь получить».

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