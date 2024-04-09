Стало известно, когда в Минске заработают аттракционы. Какими будут цены?
Открытие сезона для парков аттракционов в Минске запланировали на 26 апреля. В «Минскзеленострое» рассказали, сколько аттракционов ожидает жителей столицы в текущем году и изменится ли на них цена.
По словам главного инженера «Минскзеленстроя» Руслана Косевича, на балансе предприятия насчитывается 50 аттракционов, которые находятся на территориях парков Горького, Челюскинцев, имени 900-летия Минска. Большинство аттракционов старше 10 лет.
“Для подготовки к сезону прошли мероприятия по расконсервации аттракционов, а также межсезонное техническое обслуживание и техническое диагностирование. Сейчас идут мероприятия по техническому освидетельствованию, по итогам которых будет принято решение о допуске или недопуске того или иного объекта, или о его ремонте”, — рассказал Руслан Косевич.
Он напомнил, что с середины лета аттракционы должны заработать и в парке Уго Чавеса, где запланировали установку новых аттракционов к 3 июля.
Также на предприятии пообещали новый аттракцион для парке Челюскинцев. По словам Руслана Косевича, договор на его поставку уже заключён, но установить его планируют только к июлю.
К предстоящему сезону работу развлечений в столичных парках будут обеспечивать 80 дежурных, продажу билетов — 30 кассиров. По данным “Минскзеленостроя” цены на билеты останутся на уроне прошлого года.
Сколько стоили билеты на аттракционы в Минске в 2023 году?
[info_b] В парке Челюскинцев:
- “Автодром” 4,50 (3,40) руб.
- Батутный комплекс “Кенгуру” 1,50 (1,15) руб.
- “Батутный комплекс ГБ-4” 4,00 (3,00) руб.
- “Вальс” 4,50 (3,40) руб.
- “Детский игровой комплекс” 6,00 (4,50) руб.
- “Мультяшки” 2,00 (1,50) руб.
- “Зигзаг” 3,50 (2,65) руб.
- “Зодиак” 3,00 (2,25) руб.
- “Калипсо” 2,50 (1,90) руб.
- “Качелики” 2,00 (1,50) руб.
- “Колесо обозрения” 4,00 (3,00) руб.
- “Колобок” 2,00 1,50) руб.
- “Ладья” 3,50 2,65) руб.
- “Лебеди” 2,00 (1,50) руб.
- “Мини - джет” 2,00 (1,50) руб.
- “Паровозик Випоша” 2,00 (1,50) руб.
- “Автодром скоростной” 4,50 (3,40) руб.[/info_b]
[info_b] В парке им. Горького:
- “Автодром” 4,50 3,40
- Батут “Трамплин-1” 1,50 1,15
- “Башня - прыгалка” 2,00 1,50
- “Вальс” 4,50 3,40
- “Детский мини - поезд” 2,00 (1,50)
- “Детское колесо обозрения” 2,00 (1,50)
- “Дикий поезд” 4,50 (3,40)
- “Дракоша” 1,50 (1,15)
- “Зодиак” 3,00 (2,25)
- “Калипсо” 2,50 (1,90)
- “Колесо обозрения” (закрытая кабинка) 4,50 (3,40)
- “Колесо обозрения” (открытая кабинка) 4,50 (3,40)
- “Колобок” 2,00 (1,50)
- “Лабиринт” 6,00 (4,50)
- “Летающая тарелка” 2,50 (1,90)
- “Микс” 4,00 (3,00)
- “Мини - джет” 2,00 (1,50)
- “Мини-экспресс Ветерок” 2,00 (1,50)
- “Собачки” 2,00 (1,50)
- “Детская цепочная карусель” 2,00 (1,50)
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Ранее Telegraf.news писал о том, что генеральный директор «Минскзеленостроя» рассказал о том, что в столице в 2024 году планируют установить 10 новых аттракционов.