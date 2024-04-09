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Стало известно, когда в Минске заработают аттракционы. Какими будут цены?

Стало известно, когда в Минске заработают аттракционы. Какими будут цены?
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Открытие сезона для парков аттракционов в Минске запланировали на 26 апреля. В «Минскзеленострое» рассказали, сколько аттракционов ожидает жителей столицы в текущем году и изменится ли на них цена.

По словам главного инженера «Минскзеленстроя» Руслана Косевича, на балансе предприятия насчитывается 50 аттракционов, которые находятся на территориях парков Горького, Челюскинцев, имени 900-летия Минска. Большинство аттракционов старше 10 лет.

“Для подготовки к сезону прошли мероприятия по расконсервации аттракционов, а также межсезонное техническое обслуживание и техническое диагностирование. Сейчас идут мероприятия по техническому освидетельствованию, по итогам которых будет принято решение о допуске или недопуске того или иного объекта, или о его ремонте”, — рассказал Руслан Косевич.

Он напомнил, что с середины лета аттракционы должны заработать и в парке Уго Чавеса, где запланировали установку новых аттракционов к 3 июля.

Также на предприятии пообещали новый аттракцион для парке Челюскинцев. По словам Руслана Косевича, договор на его поставку уже заключён, но установить его планируют только к июлю.

К предстоящему сезону работу развлечений в столичных парках будут обеспечивать 80 дежурных, продажу билетов — 30 кассиров. По данным “Минскзеленостроя” цены на билеты останутся на уроне прошлого года.

Сколько стоили билеты на аттракционы в Минске в 2023 году?

 

[info_b] В парке Челюскинцев:

  •  “Автодром” 4,50 (3,40) руб.
  • Батутный комплекс “Кенгуру” 1,50 (1,15) руб.
  •  “Батутный комплекс ГБ-4” 4,00 (3,00) руб.
  • “Вальс” 4,50 (3,40) руб.
  • “Детский игровой комплекс” 6,00 (4,50) руб.
  •  “Мультяшки” 2,00 (1,50) руб.
  •  “Зигзаг” 3,50 (2,65) руб.
  •  “Зодиак” 3,00 (2,25) руб.
  •  “Калипсо” 2,50 (1,90) руб.
  • “Качелики” 2,00 (1,50) руб.
  •  “Колесо обозрения” 4,00 (3,00) руб.
  •  “Колобок” 2,00 1,50) руб.
  •  “Ладья” 3,50 2,65) руб.
  • “Лебеди” 2,00 (1,50) руб.
  •  “Мини - джет” 2,00 (1,50) руб.
  •  “Паровозик Випоша” 2,00 (1,50) руб.
  •  “Автодром скоростной” 4,50 (3,40) руб.[/info_b]

 

[info_b] В парке им. Горького:

  •  “Автодром” 4,50 3,40
  • Батут “Трамплин-1” 1,50 1,15
  •  “Башня - прыгалка” 2,00 1,50
  • “Вальс” 4,50 3,40
  • “Детский мини - поезд” 2,00 (1,50)
  • “Детское колесо обозрения” 2,00 (1,50)
  • “Дикий поезд” 4,50 (3,40)
  • “Дракоша” 1,50 (1,15)
  • “Зодиак” 3,00 (2,25)
  • “Калипсо” 2,50 (1,90)
  • “Колесо обозрения” (закрытая кабинка) 4,50 (3,40)
  • “Колесо обозрения” (открытая кабинка) 4,50 (3,40)
  • “Колобок” 2,00 (1,50)
  • “Лабиринт” 6,00 (4,50)
  • “Летающая тарелка” 2,50 (1,90)
  • “Микс” 4,00 (3,00)
  • “Мини - джет” 2,00 (1,50)
  • “Мини-экспресс Ветерок” 2,00 (1,50)
  • “Собачки” 2,00 (1,50)
  • “Детская цепочная карусель” 2,00 (1,50)

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Ранее Telegraf.news писал о том, что генеральный директор «Минскзеленостроя» рассказал о том, что в столице в 2024 году планируют установить 10 новых аттракционов.

В Минске пообещали установить10 новых аттракционов. Где?

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