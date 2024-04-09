Стало известно, когда в Минске заработают аттракционы. Какими будут цены?

Опубликовано: 09.04.2024 15:25 , Обновлено: 09.04.2024

Открытие сезона для парков аттракционов в Минске запланировали на 26 апреля. В «Минскзеленострое» рассказали, сколько аттракционов ожидает жителей столицы в текущем году и изменится ли на них цена.

По словам главного инженера «Минскзеленстроя» Руслана Косевича, на балансе предприятия насчитывается 50 аттракционов, которые находятся на территориях парков Горького, Челюскинцев, имени 900-летия Минска. Большинство аттракционов старше 10 лет.

“Для подготовки к сезону прошли мероприятия по расконсервации аттракционов, а также межсезонное техническое обслуживание и техническое диагностирование. Сейчас идут мероприятия по техническому освидетельствованию, по итогам которых будет принято решение о допуске или недопуске того или иного объекта, или о его ремонте”, — рассказал Руслан Косевич.

Он напомнил, что с середины лета аттракционы должны заработать и в парке Уго Чавеса, где запланировали установку новых аттракционов к 3 июля.

Также на предприятии пообещали новый аттракцион для парке Челюскинцев. По словам Руслана Косевича, договор на его поставку уже заключён, но установить его планируют только к июлю.

К предстоящему сезону работу развлечений в столичных парках будут обеспечивать 80 дежурных, продажу билетов — 30 кассиров. По данным “Минскзеленостроя” цены на билеты останутся на уроне прошлого года.

Сколько стоили билеты на аттракционы в Минске в 2023 году?

[info_b] В парке Челюскинцев:

“Автодром” 4,50 (3,40) руб.

Батутный комплекс “Кенгуру” 1,50 (1,15) руб.

“Батутный комплекс ГБ-4” 4,00 (3,00) руб.

“Вальс” 4,50 (3,40) руб.

“Детский игровой комплекс” 6,00 (4,50) руб.

“Мультяшки” 2,00 (1,50) руб.

“Зигзаг” 3,50 (2,65) руб.

“Зодиак” 3,00 (2,25) руб.

“Калипсо” 2,50 (1,90) руб.

“Качелики” 2,00 (1,50) руб.

“Колесо обозрения” 4,00 (3,00) руб.

“Колобок” 2,00 1,50) руб.

“Ладья” 3,50 2,65) руб.

“Лебеди” 2,00 (1,50) руб.

“Мини - джет” 2,00 (1,50) руб.

“Паровозик Випоша” 2,00 (1,50) руб.

“Автодром скоростной” 4,50 (3,40) руб.[/info_b]

[info_b] В парке им. Горького:

“Автодром” 4,50 3,40

Батут “Трамплин-1” 1,50 1,15

“Башня - прыгалка” 2,00 1,50

“Вальс” 4,50 3,40

“Детский мини - поезд” 2,00 (1,50)

“Детское колесо обозрения” 2,00 (1,50)

“Дикий поезд” 4,50 (3,40)

“Дракоша” 1,50 (1,15)

“Зодиак” 3,00 (2,25)

“Калипсо” 2,50 (1,90)

“Колесо обозрения” (закрытая кабинка) 4,50 (3,40)

“Колесо обозрения” (открытая кабинка) 4,50 (3,40)

“Колобок” 2,00 (1,50)

“Лабиринт” 6,00 (4,50)

“Летающая тарелка” 2,50 (1,90)

“Микс” 4,00 (3,00)

“Мини - джет” 2,00 (1,50)

“Мини-экспресс Ветерок” 2,00 (1,50)

“Собачки” 2,00 (1,50)

“Детская цепочная карусель” 2,00 (1,50)

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Ранее Telegraf.news писал о том, что генеральный директор «Минскзеленостроя» рассказал о том, что в столице в 2024 году планируют установить 10 новых аттракционов.

В Минске пообещали установить10 новых аттракционов. Где?