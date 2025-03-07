Стало известно, когда на улицы Минска вернутся шеринговые электросамокаты. А в каком городе уже доступны?

Опубликовано: 07.03.2025 12:23 , Обновлено: 07.03.2025

Сезон проката электросамокатов в Минске стартует 15 марта. А в одном из областных центров шеринговые самокаты уже доступны.

Об этом сообщило агентство «Минск-Новости» со ссылкой на СТВ.

Компании, предоставляющие услуги проката в столице, пока ещё готовят транспорт к новому сезону.

Также, в целях повышения безопасности, компании ввели дополнительные ограничения скорости. В парках, на площадях, набережных и других людных местах электросамокаты должны автоматически замедляться до 15 км/ч, а на некоторых перекрёстках — вплоть до 7 км/ч. Максимальная разрешённая скорость на шеринговых самокатах, как и прежде по ПДД, составит 25 км/ч.

Службы поддержки и безопасности компаний будут следить за соблюдением правил эксплуатации, в частности, за тем, чтобы на одном самокате не катались два человека. Нарушителей ждут предупреждения, а в крайнем случае — блокировка аккаунта.

В Бресте же один из операторов шеринга уже открыл сезон. Как сообщается в его инстаграм-аккаунте, около 500 электросамокатов уже доступны на улицах города. Стоимость старта поездки — 1 рубль, минута — от 0,25 рубля.

Ранее журналисты Telegraf.news уже рассказывали о том, можно ли с электросамокатом заходить в общественный транспорт.

Можно ли белорусам перевозить в автобусе электросамокаты? Пояснили в автопарке