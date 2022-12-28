Стало известно, какой будет погода на Новый год в Беларуси

📷 Фото

Опубликовано: 28.12.2022 10:50 , Обновлено: 28.12.2022

Погода в новогоднюю ночь, кажется, уже не удивит белорусов. Согласно ECMWF и GFS, зима решила навестить в ближайшее время другие места.

«По-летнему будет в Беларуси. Вечером 31-го пройдёт дождик и температура с +2..+5° подымется до +6..+9°, а по Брестской области до +11°», — проанализировал данные сервисов телеграм-канал о погоде в Беларуси @nadvorie.

Белгидромет еще не опубликовал текстовый прогноз на 31 декабря и 1 января. Однако сообщил, что в пятницу30 декабря на большей части территории страны ожидаются мокрый снег и дождь. В отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах гололедица.

Температура воздуха ночью составит -3..+3°С, днем -1..+6°С.

А согласно численному прогнозу с сайта Белгидромета, например, в ночь на 1 января в Минске будет +3°С, днем — +7°С. То же самое ждет и в следующие дни.

Еще теплее (+12°С) показывает днем в Бресте и в Гродно (+10°С).