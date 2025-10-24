Стало известно, какая уголовная ответственность теперь грозит белорусам за беспилотники

Опубликовано: 24.10.2025 09:00 , Обновлено: 24.10.2025

Стало известно, какая именно уголовная ответственность теперь грозит белорусам за незаконные действия с гражданскими беспилотниками и авиамоделями. Текст новой статьи в Уголовном кодексе на днях опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Уголовную ответственность за беспилотники в Беларуси ввели Законом №101-З от 20 октября 2025 года, которым предусматривается корректировка в том числе и Уголовного кодекса. Теперь в нём появилась статья 300-1, которая, по сути, дублирует статьи 18.38 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), с одним лишь дополнением: привлекать к уголовной ответственности будут за те же действия, что и к административной, если нарушение совершено повторно, в течение года после наложения административного взыскания.

Как и в случае с административной ответственностью, под запретом следующие действия с и гражданскими беспилотными летательными аппаратами и авиамоделями:

их ввоз на территорию страны,

хранение,

оборот (под этим термином понимается приобретение, передача, использование)

эксплуатация,

изготовление.

Любые эти действия, совершённые в нарушение требований законодательства дважды за год, повлекут за собой уголовную ответственность. Диапазон взысканий достаточно широк. Исходя из текста статьи, можно обойтись и штрафом (точный его размер определяет суд, в статье максимальный размер не прописан), но предусмотрены и другие виды наказания:

общественные работы,

исправительные работы на срок до 1 года,

арест или ограничение свободы на срок до 2 лет со штрафом или без него,

лишение свободы на срок до 2 лет со штрафом или без него.

Ранее Telegraf.news рассказал, что новое законодательство полноценно заработает лишь спустя 10 дней после официального опубликования нормативного акта. Таким образом, поправки в УК будут официально внесены лишь 2 ноября .

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