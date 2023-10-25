Стало известно, почему "Белавиа" перестала летать на курорт в Египте

Опубликовано: 25.10.2023 19:55 , Обновлено: 31.03.2024

Республиканский союз туроператоров (РСТ) сообщил, что самолёты "Белавиа" прекратят рейсы на египетский курорт Марса-Алам. Все дело в том, что там откзазались заправлять белорусские самолёты.

Выполнение полетов на этом направлении прекратится с 16 ноября, сообщили в РСТ, уточнив, что не оставляют надежду возобновить когда-нибудь полеты.

«С сожалением сообщаем вам о приостановке полетной программы по маршруту Минск — Марса-Алам — Минск с 16 ноября 2023 года. Причина остановки программы — отказ заправлять самолеты авиакомпании “Белавиа” в аэропорту Марса-Алам. Несмотря на все усилия авиакомпании “Белавиа”, наши и наших партнеров, решить вопрос положительно не удалось», — говорится в сообщении.

В РСТ напомнили, что рейс 16 ноября будет вывозным. А сама чартерная программа от белорусского турагентства в Марса-Алам стартовала совсем недавно - 16 октября - и позволяла побыть на курорте 10-11 ночей.

При этом белорусам останутся доступные полеты Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Ранее вице-премьер белорусского правительства Анатолий Сивак рассказал, что “Белавиа” максимально “задействовала флот” своих самолётов по всем открытым направлениям. Но направлений осталось не так много: “рейсы выполняются в 21 аэропорт 10 государств”.

“Продолжается работа по развитию восточного и южного направлений полетов для осуществления регулярных воздушных пассажирских перевозок”, - отчитался вице-премьер.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусская авиакомпания Belavia продает Boeing 737-500, выпущенный в 1996 году. Раньше самолет состоял в воздушном флоте Бразилии, потом им пользовался литовский авиаперевозчик, а с 2009 года принадлежит «Белавиа».

Belavia выставила на продажу самолет. Сколько просят?