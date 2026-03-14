Сразу 22 города Беларуси побили температурные рекорды

Опубликовано: 14.03.2026 08:44 , Обновлено: 14.03.2026

Пятница, 13 марта, стала очередным днём, когда погода принесла теплые сюрпризы в виде рекордов температуры для этой поры года. Кажется, таким образом природа решила компенсировать зимние аномальные морозы.

В пятницу Белгидромет зарегистрировал большое количество суточных рекордов - 22, хотя и меньше, чем в четверг (34).

А теплее опять было в Кобрине, +18.7°С.