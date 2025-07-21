"Уверенность в собственной правоте" - В ГАИ назвали ещё одно нарушение, после которого белорусы могут ждать "письма счастья"

Опубликовано: 21.07.2025 09:27 , Обновлено: 21.07.2025

В Гродненской Госавтоинспекции назвали ещё одно нарушение, за которым следят их сотрудники в ходе тематических рейдов и за которые водителям могут придти так называемые "письма счастья".

Речь о штрафах за нарушения правил маневрирования, а именно, не включённый сигнал поворота при перестроениях, съезде с кольца и так далее. За соблюдением именно этого правила инспекторы следили в ходе одного из рейдов в Гродно, о котором рассказал местный портал grodnonews.by.

[info_b]По данным издания, в Гродно и районе с начала года было зафиксировано 1074 факта нарушения правил маневрирования, в масштабах области эта цифра достигает 1332. Нарушителей привлекают по статье 18.13 ч.8 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой штраф может варьироваться от 1 до 5 базовых величин (то есть до 210 рублей сегодня).[/info_b]

Как показали результаты рейда в Гродно, многие водители, которых инспекторы останавливают за не включённый сигнал поворота, искренне убеждены в том, что включать его и не нужно. Например, один из оштрафованных автомобилистов трижды не указал поворот — при перестроении, повороте налево и съезде на кольцевой развязке. После того, как его остановили инспекторы, мужчина с уверенностью заявил, что на кольце включать поворотники не нужно. Инспекторы развенчали заблуждение водителя, указав на то, что в соответствии с правилами, поворотник на кольце нужно включать при любом съезде, а также при при смене полосы движения.

Именно “уверенность в собственной правоте”, а также невнимательность и “банальную спешку” инспекторы назвали основными причинами игнорирования правил маневрирования.

[info_b]Согласно пункту 56 действующих Правил дорожного движения, водитель обязан подать сигнал световыми указателями поворота соответствующего направления перед:

началом движения,

перестроением,

выездом на трамвайные пути попутного направления и съездом с них,

поворотом налево или направо,

разворотом,

выездом на проезжую часть дороги и съездом с нее,

остановкой.[/info_b]

Инспекторы отметили, что неработающий или отсутствующий указатель поворота является не просто техническим дефектом, но и основанием для административной ответственности, а фиксировать это правонарушение и оперативно уведомлять нарушителей о выписанном за это штрафе инспекторам помогают современные технологии.

“После внесения данных в базу на номер телефона владельца приходит уведомление о правонарушении, его квалификации и размере санкции. При неоплате в течение 30 суток наступает ответственность за просрочку – к изначальному штрафу добавляются ещё две базовые величины, а материалы направляются в отдел принудительного исполнения”, - пояснили, как именно водителям может придти “письмо счастья” проштрафившимся водителям.

Гродненские инспекторы подчеркнули, что рейды, направленные на контроль соблюдения правил маневрирования и использования указателей поворота, будут продолжены, а основной площадкой для них станут оживленные участки городских дорог и ключевые транспортные развязки.

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