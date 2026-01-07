Спасатели попросили белорусов носить с собой штыри

Опубликовано: 07.01.2026 11:47 , Обновлено: 24.06.2026

Белорусское Общество спасения на водах (ОСВОД) призвало белорусов, которые решили выйти на лёд, иметь при себе не только обязательные по закону спасательные жилеты.

Там напомнили, что почти каждый третий погибший на воде – именно рыбак. Люди становятся жертвами собственной беспечности, выходя на тонкий лёд. И спасательный жилет – не единственное средство, которое может помочь.

“В соответствии с постановлением номер 543 «Об охране жизни людей на водах», ношение спасательного жилета в плавсредствах и на ледовом покрытии обязательно. Но, несмотря на это, мы рекомендуем рыбакам иметь при себе дополнительные средства для спасания. Это в первую очередь ледовые штыри, которыми можно зацепиться за лед, если вы провалились, и, при возможности, брать с собой веревку”, – говорится в сообщении ОСВОД.

В организации также напомнили, что толщина льда, чтобы по нему можно было ходить, должна быть не менее 7 см. Хотя спасатели сразу сделали оговорку, что даже этот показатель не гарантирует защиту. “Подводные течения и родники способны создавать скрытые зоны, где лед остается хрупким”, – предупредили в ОСВОД.

Спасатели также дали несколько рекомендаций, как вести себя на льду и как проверить его прочность. Ведь на сегодняшний день толщина льда на водоемах неравномерна и колеблется от 3 до 15 см.

«Прежде чем ступить на лёд, обязательно проверьте его толщину и прочность с помощью пешни или палки, – подчеркнул Сергей Виноградов. – Выход на лёд – это не простое желание, а обязанность соблюдать правила безопасности. Каждый рыбак должен иметь при себе спасательный жилет и так называемые «альпенштоки» (спасалки), которые могут помочь в случае провала», – рассказал председатель Гродненской областной организации ОСВОД Сергей Виноградов.

Источник: trzypiora