Совсем не цветы. Белоруски рассказали, какой подарок считают лучшим на 8 Марта

Опубликовано: 07.03.2024 15:40 , Обновлено: 07.03.2024

Сбер Банк провел мини-исследование, в котором спросил у белорусок, какой подарок они хотели бы получить в Международный женский день. Узнали и у мужчин, что они собираются дарить.

Согласно результатам исследования, 46% опрошенных представительниц прекрасного пола предпочли бы получить в качестве подарка деньги. Порядка 38% девушек хотели бы ювелирные украшения и часы, примерно столько же - цветы.

Любопытно, что у мужчин на этот праздник немного иные планы. Около 42% респондентов собираются подарить девушкам цветы. А 36% опрошенных подарят деньги. Примерно столько же мужчин запланировали в качестве подарка ювелирные украшения и часы.

Сбер Банк привел также данные о подарках на 23 февраля. Так, женщины на этот праздник дарили своим мужчинам в основном парфюмерию (42%) или одежду (37%). Немало представительниц прекрасного пола посчитали хорошим подарком на 23 февраля кухонные принадлежности и цветы.

Однако, как и женщины, мужчины ждали деньги (55%). Кстати, с возрастом меняются и представления о лучшем подарке: те, кому от 44 до 54 лет, предпочли бы деньгам бытовую технику и гаджеты.

«Исследование показало разницу в восприятии идеального подарка «для нее» и «для него». Мужчины считают, что женщин осчастливят цветы, тогда как деньги востребованы больше. Но что интересно, сами мужчины тоже ожидали их в качестве подарка на 23 февраля, но, вероятно, получили туалетную воду и одежду. По всей видимости, это вопрос свободы выбора: деньги позволяют самим определять покупку, тогда как в остальных случаях это делают за вас”, - отметила директор департамента маркетинга и PR Сбер Банка Евгения Кильпеляйнен.

Другие результаты

В исследовании респондентов также спросили о личных качествах. Большая часть опрошенных женщин (74%) назвали главными мужскими чертами доброту и заботу, примерно половина (52%) - ум и чувство юмора. Мужчины в свою очередь считают важными женскими качествами тоже доброту и заботу (57%), а также красоту и хорошую фигуру (45%).

А как белорусы любят отмечать праздники? 69% респондентов предпочитают в кругу семьи (дома или на природе), причем как люди в браке, так и пока одинокие. Еще 41% опрошенных ходят на праздники в кафе или ресторан.

Интересно, что при подготовке к праздникам большая часть мужчин (70%) предпочитает взять ответственность за закупку продуктов на себя. А приготовлением блюд традиционно занимаются женщины (61,1%).

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