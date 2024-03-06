Как выбрать букет для женщины на 8 марта? Раскрываем все нюансы

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Опубликовано: 06.03.2024 17:34 , Обновлено: 06.03.2024

Приближается 8 Марта, а это значит, что поиск лучших букетов для прекрасной половины человечества выходит на повестку дня. Как выбрать цветы для дорогой женщины и на что обратить внимание, чтобы букет её максимально порадовал? Сейчас расскажем обо всем подробно.

При покупке такого утонченного подарка, как букет цветов следует учесть несколько моментов. Для начала стоит понять, что предпочтения каждой отдельно взятой женщины различны и уровень полученного ею дофамина, будет напрямую зависеть от того насколько даритель точен в выборе букета. Таким образом ваше знание любимого вида и окраса цветов женщины, которой вы собираетесь сделать подарок, станет неоспоримым преимуществом в выборе. Хорошо бы знать наверняка и о возможной аллергии девушки на определенные виды цветов. Как бы там ни было, после прочтения этого материала вы наверняка найдете решение и выберете лучший букет.

Какие цветы выбрать на 8 марта?

Начало весны — время, когда можно подарить букет сезонных, цветущих именно весной цветов.

Своеобразным символом весны считаются тюльпаны. Эти цветы на 8 марта дарят женщинам чаще остальных, но не нужно думать, будто это плохой и избитый вариант. В марте разнообразие сортов тюльпана настолько велико, что вы непременно сможете найти букет, который сможет удивить.

Если вам хочется обойти тему тюльпанов, то можно обратить внимание на мимозу, нарциссы, либо гиацинты. Гиацинты, к слову чрезвычайно ароматны и будут напоминать о празднике и о вас еще много дней.

Розы – классика жанра. Если вы уверены, что женщина их любит, то можете воспользоваться этим вариантом. Красные розы символизируют страсть и любовь, розовые – нежность и романтику, а белые – чистоту и искренность.

Если вы знаете, какие цветы любит ваша любимая, коллега или мама, то подарите их. Ей будет приятно, что вы помните о ее предпочтениях.

При выборе букета стоит учитывать возраст и статус женщины. Вид и окрас цветов может многое сказать об отношении и чувствах дарителя. Так, например, для учительницы будут вполне уместны нарциссы или ирисы, для сестры букет подснежников, для тещи букет, либо горшочек тюльпанов или гиацинтов.

Какой букет подарить любимой?

К выбору букета для любимой следует подойти особенно тщательно, ведь ваша половинка непременно оценит ваш подход и знание ее вкусов в этом вопросе. Если точных сведений нет — не переживайте. Решение тоже найдется. Так, можно смело дарить любимой букет красного цвета или те цветы, где будет доминировать красный. Это могут быть бархатные розы, красные гладиолусы, хризантемы, тюльпаны и т.д. Вы можете заказать композицию в форме сердца, либо оформить большой красивый букет. Это непременно подчеркнет ваши чувства.

Какой букет для подруги?

Если девушка вам нравится, но ваши отношения еще не перешли на новый этап, выбирайте пастельные и мягкие оттенки. Идеальным выбором будут те же розы, но светло-розовые, либо нежные тюльпаны. Такое же правило будет вполне уместно для девушки с которой вас связывает давняя дружба.

Какой букет выбрать для родственников?

Даря букет маме, теще или сестре следует избегать сплошного ярко-красного цвета. Молодым родственникам можно выбирать что-то в светлых оттенках фиолетового или других цветов. Для тех, кто постарше, идеально подойдут более красочные букеты, желтых, белых, чайных, или бордовых цветов.

Для коллег

Если вы хотите поздравить коллегу по работе или просто друга, то стоит обратить внимание на небольшие разноцветные букеты. Они могут сочетать в себе полевые цветы и травы. Главное правило — избегать однотипных и ярко выраженных цветов, чтобы женщина не восприняла такой букет как некий намек.

Чего следует избегать при выборе цветов?

Если, вы не уверены в том, что женщине нравится желтый цвет, то лучше не дарить желтые тюльпаны. Виной тому не только популярная песня Наташи Королевой, но энергетика исходящая от желтых цветов. Так сложилось, что в цветочном этикете желтый цвет означает измену и ревность. Девушка получившая букет из желтых тюльпанов может интерпретировать расценить это соответствующим образом и врядли это эффект которого вы хотите достичь даря цветы. Рекомендуем не рисковать.

При выборе букета старайтесь обходить варианты, где цветы украшены позолотой. Чаще всего в таких букетах используются уже несвежие цветы и флористы таким образом пытаются этот факт скрыть . Долго такой букет не протянет, а ведь мы хотим, он радовал дорогого человека как можно дольше.

Не покупайте сухоцветы. Композиция из “вечного букета” может выглядеть очень красиво и интересно, но для весеннего праздника символизирующего начало жизни букет из мертвых цветов не подойдет. Оставьте эту идею для какого-нибудь зимнего праздника, если девушка, конечно не интересуется учением феншуй. Там сухоцветы — носители мертвой энергии и их не принято дарить и хранить дома.

Помните, что какой бы букет вы ни выбрали, самое главное — дарить их искренне и с любовью.

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«До 500 штук нераспроданных» — Белорусские фермеры рассказали, сколько зарабатывают на тюльпанах к 8 марта