Совмин увеличил выплаты белорусским милиционерам за охрану массовых мероприятий. Сколько будут получать?

💼 Официально

Опубликовано: 05.09.2023 08:18 , Обновлено: 05.09.2023

Совет министров Беларуси скорректировал порядок и размер оплаты услуг сотрудников органов внутренних дел по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Теперь расценки для организаторов таких мероприятий будут варьироваться в зависимости от количества их участников.

Новым постановлением введена градация тарифов для мероприятий, на которых количество участников превышает тысячу человек. Кроме того, в документе прописали, что указанные суммы организаторы должны платить за охрану правопорядка за каждую дату проведения мероприятия.

Как следует из постановления Совмина, опубликованного 5 сентября на Национальном правовом интернет-портале и, следовательно, уже вступившего в силу, организаторам массовых мероприятий теперь придётся платить милиционерам за охрану правопорядка следующие суммы:

до 10 человек – 10 базовых величин (370 рублей на сегодня) (ранее - всего 3 базовых или 111 рублей),

от 11 до 100 человек – 25 базовых величин (925 рублей),

от 101 до 1000 человек – 150 базовых величин (5,55 тыс. рублей),

от 1001 до 5000 человек – 250 базовых величин (9,25 тыс. рублей),

от 5001 до 10 000 человек – 500 базовых величин (18,5 тыс. рублей),

более 10 000 – 600 базовых величин (22,2 тыс. рублей) + 100 базовых величин (3,7 тыс. рублей) за каждые 10 тыс. человек.

«Более современная и комфортная» — В МВД анонсировали новую форму для сотрудников ГАИ

Напомним, ранее в МВД анонсировали новую форму для сотрудников ГАИ. Глава ведомства Иван Кубраков пообещал, что новая форму будет “более современной и комфортной”.