Могут ли в Беларуси родители сменить имя ребёнка без его согласия? Юристы назвали крайний возраст

Опубликовано: 08.12.2024 16:28 , Обновлено: 08.12.2024

Белорусское законодательство позволяет гражданам в некоторых случаях сменить своё имя и даже прописать в официальных документах свой творческий псевдоним. А как быть с детьми? До какого возраста родители могут сменить имя ребёнка, не спрашивая его мнения, рассказали в Главном управлении юстиции Гомельского облисполкома.

Официально сменить имя ребёнка в документах можно в том случае, если ребёнок фактически носит не то имя, которое было дано при рождении, но лишь в случае, если это “не противоречит его интересам”, пояснили юристы. А вот кто отвечает на вопрос о том, противоречит ли смена имени интересам ребёнка, они не уточнили.

Для смены имени родителям необходимо обратиться в орган загса по месту жительства либо по месту регистрации рождения и подать стандартное заявление на изменение имени. Без согласия самого ребёнка родители вправе это сделать до того момента, как ребенку исполнится шесть лет .

С 6 до 16 лет изменение имени допускается лишь “в исключительных случаях”, пояснили юристы, но в этом случае в обязательном порядке берётся согласие самого ребенка и разрешение органов опеки и попечительства.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в марте прошлого года в Беларуси расширили перечень уважительных причин, которые позволяют гражданам сменить фамилию, собственное имя или отчество, разрешив официально прописать в паспорте свой творческий псевдоним.

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