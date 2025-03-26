Совмин разрешил белорусам получать пропуск в зоны отчуждения и отселения через сервис «Е-Паслуга»

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Опубликовано: 26.03.2025 21:09 , Обновлено: 26.03.2025

Правительство Беларуси обновило правила получения пропусков для въезда и пребывания на территориях, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, где установлен контрольно-пропускной режим. Главное новшество — возможность подать заявление в электронном виде. Соответствующие изменения внесены постановлением Совета Министров № 166 от 24 марта 2025 года и должны вступить в силу 1 апреля.

До сих пор подать заявление на пропуск в зоны эвакуации (отчуждения), первоочередного и последующего отселения можно было только традиционными способами: лично, курьером или по почте.

Теперь к этим вариантам добавляется возможность подачи в электронной форме через сервис «Е-Паслуга» — единый портал электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы. Эта опция должна быть доступна как для граждан, так и для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Однако из постановления неясно, можно ли уже воспользоваться этой опцией или она только планируется. Среди доступных услуг на портале подобную отыскать не удалось. В феврале 2025 года разработчики заявляли, что «завершаются мероприятия» по внедрению такого функционала.

Вместе с тем правительство уточнило и требования к содержанию самого заявления. Теперь в нём обязательно должны быть указаны:

Конкретные детали поездки : Область, район, объекты посещения, точные сроки и цели визита (или вывоза имущества).

: Область, район, объекты посещения, точные сроки и цели визита (или вывоза имущества). Данные транспорта : Марка, модель и госномер въезжающего автомобиля согласно техпаспорту.

: Марка, модель и госномер въезжающего автомобиля согласно техпаспорту. Вид деятельности : Если визит связан с хозяйственной деятельностью или определёнными мероприятиями, разрешёнными законом о правовом режиме территорий ЧАЭС, необходимо указать конкретный вид этой деятельности или название мероприятия.

: Если визит связан с хозяйственной деятельностью или определёнными мероприятиями, разрешёнными законом о правовом режиме территорий ЧАЭС, необходимо указать конкретный вид этой деятельности или название мероприятия. Разрешения : Если планируется хозяйственная деятельность в зоне эвакуации (отчуждения), нужно дополнительно указать дату и номер предварительно полученного разрешения на эту деятельность.

: Если планируется хозяйственная деятельность в зоне эвакуации (отчуждения), нужно дополнительно указать дату и номер предварительно полученного разрешения на эту деятельность. Личные данные : ФИО, дата рождения заявителя и всех, кто едет с ним (для граждан); должности, ФИО, даты рождения работников и лица, которое будет забирать пропуск (для юрлиц/ИП). Для иностранцев — гражданство и данные паспорта.

Также уточнено, что получение пропусков для граждан в туристических целях осуществляется в рамках отдельной административной процедуры.

Несмотря на возможность электронной подачи заявления, сам готовый пропуск по-прежнему нужно будет получать лично (заявителю или его представителю). Решение о выдаче оформляется в письменном виде.

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