Милиция объявила новые рейды по местам отдыха белорусов. Где на этот раз?

Опубликовано: 30.05.2023 16:26 , Обновлено: 30.05.2023

В некоторых местах отдыха стало больше сотрудников милиции. В правоохранительных органах пояснили, почему.

С наступлением тепла многие устремились на отдых к водоемам. Чтобы обеспечить там порядок, такие места усилены нарядами милиции, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

В милиции отметили, что практика прошлых лет показывает, что порой отдыхающие, заходя в водоем, начинают игнорировать правила поведения на воде и не соблюдают меры безопасности: купаются там, где это запрещено, бывает и в состоянии алкогольного опьянения, не умея плавать. Иногда гибнут в воде и дети.

В Могилеве наряды милиции будут в усиленном режиме нести службу на пляже у рек Днепр и Дубровенка (в Печерском лесопарке).

В милиции напомнили основные правила поведения у водоемов:

не купаться в нетрезвом виде, в запрещенных и не установленных для этого местах;

не плавать в темное время суток, при сильных волнах;

не прыгать в воду в местах с неизвестной глубиной и рельефом дна;

не заплывать за оградительные знаки и далеко от берега;

не оставлять детей у водоемов без присмотра.

Также отметили, что за распитие спиртного, разжигание костров в неустановленных местах, предусмотрена административная ответственность.