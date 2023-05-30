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Милиция объявила новые рейды по местам отдыха белорусов. Где на этот раз?

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В некоторых местах отдыха стало больше сотрудников милиции. В правоохранительных органах пояснили, почему.

С наступлением тепла многие устремились на отдых к водоемам. Чтобы обеспечить там порядок, такие места усилены нарядами милиции, сообщает УВД Могилевского облисполкома.

В милиции отметили, что практика прошлых лет показывает, что порой отдыхающие, заходя в водоем, начинают игнорировать правила поведения на воде и не соблюдают меры безопасности: купаются там, где это запрещено, бывает и в состоянии алкогольного опьянения, не умея плавать. Иногда гибнут в воде и дети.

В Могилеве наряды милиции будут в усиленном режиме нести службу на пляже у рек Днепр и Дубровенка (в Печерском лесопарке).

В милиции напомнили основные правила поведения у водоемов:

  • не купаться в нетрезвом виде, в запрещенных и не установленных для этого местах;
  • не плавать в темное время суток, при сильных волнах;
  • не прыгать в воду в местах с неизвестной глубиной и рельефом дна;
  • не заплывать за оградительные знаки и далеко от берега;
  • не оставлять детей у водоемов без присмотра.

Также отметили, что за распитие спиртного, разжигание костров в неустановленных местах, предусмотрена административная ответственность.

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