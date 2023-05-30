Милиция объявила новые рейды по местам отдыха белорусов. Где на этот раз?
В некоторых местах отдыха стало больше сотрудников милиции. В правоохранительных органах пояснили, почему.
С наступлением тепла многие устремились на отдых к водоемам. Чтобы обеспечить там порядок, такие места усилены нарядами милиции, сообщает УВД Могилевского облисполкома.
В милиции отметили, что практика прошлых лет показывает, что порой отдыхающие, заходя в водоем, начинают игнорировать правила поведения на воде и не соблюдают меры безопасности: купаются там, где это запрещено, бывает и в состоянии алкогольного опьянения, не умея плавать. Иногда гибнут в воде и дети.
В Могилеве наряды милиции будут в усиленном режиме нести службу на пляже у рек Днепр и Дубровенка (в Печерском лесопарке).
В милиции напомнили основные правила поведения у водоемов:
- не купаться в нетрезвом виде, в запрещенных и не установленных для этого местах;
- не плавать в темное время суток, при сильных волнах;
- не прыгать в воду в местах с неизвестной глубиной и рельефом дна;
- не заплывать за оградительные знаки и далеко от берега;
- не оставлять детей у водоемов без присмотра.
Также отметили, что за распитие спиртного, разжигание костров в неустановленных местах, предусмотрена административная ответственность.