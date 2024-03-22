Совмин разрешил застройщикам передавать белорусам в собственность недостроенные дома

Опубликовано: 22.03.2024 12:11 , Обновлено: 22.03.2024

Новое постановление Совета министров изменило порядок передачи жилых домов и танхаусов дольщикам. Теперь застройщики получили возможность сдавать жилье в эксплуатацию с "незавершенными работами".

В опубликованном Совмином постановлении от 19 марта изменены условия и сроки передачи жилья заказчикам. Теперь одноквартирные жилые дома и многоквартирные блокированные жилые дома(таунхаусы), которые строятся с привлечением бюджетных средств, можно будет принимать в эксплуатацию с некоторыми незавершенными работами.

В частности, в постановлении правительства прописали, что если каких-то работы перенесли “на благоприятный период их выполнения”, то застройщик все равно может передать документы на жилье будущему собственнику. При этом застройщик обязан прописать в документах стоимость незавершенных работ, которые дольщик сможет оплатить позднее.

Поправки в указ о “Долевом строительстве” вероятно, призваны помочь “ускорить сроки сдачи объектов и заселения жильцов”, а также снизят расходы на оплату коммунальных услуг застройщиках, так как после сдачи объекта эти затраты перекладываются на дольщиков.

О проблеме затяжных сроков сдачи объектов в долевом строительстве ранее говорил премьер-министр Роман Головченко. По его словам, многие очередники “отказываются брать поддержку на строительство долевым способом” по этой причине.

Ранее Телеграф писал о том, что Министерство архитектуры и строительства Беларуси возобновило практику строительства жилья госзаказчиками для последующей продажи гражданам, стоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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