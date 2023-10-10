Не только из-за проблем с равновесием. Когда ГАИшники могут отправить водителей на проверку на алкоголь?

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Опубликовано: 10.10.2023 14:32 , Обновлено: 10.10.2023

Бывает так, что инспекторы ГАИ останавливают белорусских водителей и после проверки документов спрашивают, не пили ли те алкоголь, а в некоторых случаях просят "дунуть в трубку" или доставляют на медицинское освидетельствование. Какие признаки являются основанием для отправки автомобилистов на проверку на алкоголь?

[info_b] Состояние алкогольного опьянения – наличие абсолютного этилового спирта в крови или выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и более промилле или наличие паров абсолютного этилового спирта в концентрации 150 и более микрограммов на один литр выдыхаемого воздуха. [/info_b]

Так, что инспектор ГАИ имеет право проверить, находится ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, самостоятельно, с помощью специальных приборов (алкотестеров) или доставить водителя в медицинское учреждение.

На это есть целый ряд оснований (в том числе неочевидных). К ним относятся:

признание в употреблении алкоголя;

сообщение другого человека (а также госоргана или организации);

запах алкоголя изо рта;

проблемы с равновесием (затруднения при сохранении равновесия);

нарушение речи;

выраженное изменение окраски кожных покровов лица;

покраснение глаз, сужение или расширение зрачков;

шатающаяся походка;

спонтанные движения глаз в горизонтальном направлении при их крайнем отведении в сторону (нистагм).

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Сведения и признаки прописаны в Положении о порядке проведения освидетельствования лиц на предмет выявления состояния алкогольного опьянения и (или) состояния, вызванного потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических или других одурманивающих веществ (постановление Совета министров №497 от 14 апреля 2011 г.).

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Кроме того, как отметили на портале autogrodno.by, инспектор может доставить водителя к медикам в следующих случаях:

проведение медосвидетельствования невозможно из-за состояния водителя, необходимости специальных познаний;

при несогласии водителя с результатом продува;

если прибор указал на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в концентрации, отличающейся от значения 0,3 промилле в большую или меньшую сторону в пределах погрешности средства измерения. Либо в концентрации менее 0,3 промилле при наличии одновременно трех и более сведений и (или) признаков.

средства измерения. Либо в концентрации прибор показал, что в одной пробе концентрации абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе 0,8 и более промилле, а в другой пробе – менее 0,8 промилле, а также если был прерван один либо оба выдоха.

Кстати, если алкотест покажет менее 1,0 промилле, то врач обязан попросить подуть в трубку еще раз, но только через 5-10 минут после первого продува.

Когда инспектор обязан доставить водителя к медикам?

При этом ГАИшник обязан доставить автомобилиста в медцчреждение:

при подозрении на употребление наркотиков или психотропов;

при положительном результате экспресс-тестов;

при показаниях от 0,2 до 0,45 промилле в одной из проведенных проб (так называемое «пограничное» состояние););

при наличии в одной пробе абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в концентрации 0,3 и более промилле, а в другой пробе – 0,3 и менее промилле;

при освидетельствовании участников дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибли и (или) пострадали люди.

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