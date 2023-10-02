«Проходить будут все» - По ГосТВ объяснили, зачем в белорусских вузах решили ввести военную подготовку

Опубликовано: 02.10.2023 14:14 , Обновлено: 02.10.2023

Студентам всех белорусских вузов с сентября 2024 года, вероятно, в обязательном порядке придётся изучать военную подготовку. Зачем в вузах решили ввести этот дополнительный предмет, в эфире белорусского телевидения объяснил начальник военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта (БелГУТ) полковник Алексей Поддубный.

Как пояснил Поддубный, необходимость введения курса обязательной военной подготовки для студентов объясняется “компактностью” белорусской армии.

“Не всё население проходить службу в вооружённых силах - по различным (объективным, субъективным) причинам: кому-то не позволяет состояние здоровья, кто-то является ценным специалистом либо женился и у него появляется один, два, трое детей и он не попадает на армейскую службу и не получает военно-учётную специальность”, - пояснил полковник в эфире одного из региональных телеканалов.

При этом, как следует из объяснений Поддубного, в Минобразования и Минобороны, которые занимаются разработкой программы нового курса для вузов, считают, что даже те молодые люди, которые по объективным причинам освобождаются от армейской службы, должны иметь понятие об “элементарных начальных навыках военной подготовки”. Всех студентов, судя по заявлениям Поддубного, рассматривают как “будущих военнослужащих”, помощь которых “может понадобится государству”.

“Все будут проходить подготовку. Это будут общие навыки одиночной военной подготовки, которые будет получать молодой человек”, - заявил полковник.

Он пояснил, что речь идёт о навыках тактической медицины, элементарные навыки обращения с химическими отравляющими веществами, умение обращаться с минно-взрывными заграждениями, элементарные навыки огневой подготовки. При этом не до конца понятно, предназначен ли данный курс только для молодых людей или также и для девушек.

Напомним, о решении ввести в вузах новый предмет, рассказывающий об армейской службе, ещё в мае рассказывал министр обороны Беларуси Виктор Хренин. Тогда он заявлял, что его ведомство приняло совместный документ с Минобразования, а часы на изучение курса уже выделены.

Минобороны решило ввести новый предмет «для всех студентов белорусских вузов». Когда?

“Начальная военная подготовка будет преподаваться всем студентам страны”, - заявил тогда глава военного ведомства.