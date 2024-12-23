Совмин предложил обязать белорусских детей уважать госсимволы и сохранять «историческую память о прошлом народа»

Опубликовано: 23.12.2024 11:23 , Обновлено: 23.12.2024

Совет министров Беларуси вынес на рассмотрение Палаты представителей законопроект об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей. Среди них предлагается изменить главный закон "О правах ребёнка", в том числе, наложить на юных белорусов дополнительные обязанности.

Если законодательный акт будет принят в том варианте, в котором был предложен нижней палате парламента, то у белорусских детей помимо нынешних обязанностей (соблюдать законы государства, заботиться о родителях, уважать права и законные интересы других граждан, традиции и культурные ценности белорусского народа, других наций и народностей, овладевать знаниями и готовиться к самостоятельной трудовой деятельности, бережно относиться к окружающей среде и природным ресурсам, всем видам собственности) появятся и новые.

В дополненной редакции, текст которой выложили на Национальном правовом интернет-портале, предложены ещё шесть пунктов:

уважать государственные символы Республики Беларусь,

сохранять историческую память о героическом прошлом белорусского народа,

заботиться о сохранении собственного здоровья,

вести здоровый образ жизни,

проявлять социальную ответственность,

вносить посильный вклад в развитие общества и государства.

Предложили законодатели и изменить статью, в которой закреплено право детей на свободу объединений. Сейчас власти требуют, чтобы детские объединения не имели своей целью “насильственное изменение конституционного строя” и не пропагандировали войны, социальную, национальную, религиозную и расовую вражду.

В новой редакции предлагается ещё ряд ограничений: детские объединения не должны иметь цель “осуществления террористической и иной экстремистской деятельности”, а также “других деяний, запрещенных законодательством”, и не должны “допускать возможность осуществления” такой противоправной деятельности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в ноябре Министерство образования обнародовало текст Правил родителей и Правил учащихся, анонсированных в начале осени главой ведомства, которые называют неофициальным “Кодексом белорусских школьников”. В обоих документах содержится по 10 пунктов, которые, как заявили в министерстве, “должны стать основой деятельности” каждого белорусского учреждения образования.

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