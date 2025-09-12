Совмин предложил обязать белорусов с иностранным ВНЖ сдавать отпечатки пальцев

Опубликовано: 12.09.2025 09:52 , Обновлено: 12.09.2025

На Национальном правовом интернет-портале выложили проект закона, анонсированного летом в Совете Республики. Документ предполагает изменение действующего закона "О государственной дактилоскопической регистрации". Посмотрели, кого из иностранцев белорусские законодатели предложили обязать сдавать отпечатки пальцев при въезде в Республику, а кого из белорусов - при смене паспорта.

Согласно новому законопроекту, предлагается расширить перечень случаев, когда иностранные граждане и лица без гражданства будут подлежать обязательной дактилоскопической регистрации в Беларуси. Сейчас сдавать свои отпечатки пальцев они обязаны лишь в двух случаях - если подлежат депортации или высылке из Беларуси или если обращаются в Беларуси с ходатайством о предоставлении статуса беженца, дополнительной защиты или убежища в Республике (за некоторыми исключениями).

В новом законопроекте предлагается сделать процедуру снятия отпечатков пальцев обязательной при прохождении пограничного контроля при пересечении государственной границы Республики для двух категорий иностранцев и лиц без гражданства:

включенных в Список лиц, въезд которых в Республику Беларусь запрещен или нежелателен (за исключением детей младше 14 лет и пожилых людей старше 75 лет);

в отношении которых уполномоченными должностными лицами органов пограничной службы принято решение о проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации в интересах обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

Таким образом, если этот закон будет принят, белорусские пограничники смогут требовать отпечатки пальцев у любого иностранца, аргументируя это интересами национальной безопасности.

Кроме того, авторы законопроекта предложили ввести обязательную дактилоскопию и для некоторых белорусов, ранее не подпадавших под это требование, а именно:

получившие гражданство (подданство) иностранного государства или вид на жительство или иной документ иностранного государства, предоставляющий право на льготы и другие преимущества в связи с политическими, религиозными взглядами или национальной принадлежностью (после получения официальной информации об этом органами внутренних дел, дипломатическим представительством или консульскими учреждениями);

постоянно проживающие за пределами Беларуси, ставшие на консульский учет и оформившие выезд для постоянного проживания за пределами Республики в белорусских дипломатических представительствах или консульских учреждениях.

Сдать отпечатки пальцев, согласно законопроекту, у таких белорусов могут потребовать, в частности, при выдаче или обмене документов, удостоверяющих личность.

Также авторы законопроекта предложили дополнить перечень тех, кто подлежит обязательной дактилоскопии в Беларуси, ещё одним пунктом. Отпечатки пальцев предложили брать у тех людей, кто на момент установления их личности не способен сообщить о себе сведения “доступными для понимания способами” либо намеренно отказывается сообщить о себе сведения, а также у без вести пропавших (безвестно исчезнувших) людей, местонахождение которых было установлено на территории Беларуси.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Совете Республики, анонсируя этот законопроект, заявили, что его реализация поспособствует “обеспечению общественной безопасности и безопасности жизнедеятельности населения”, а также позволит снизить уровня преступности и криминализации общества. Кроме того, по мнению белорусских законодателей, поправки в закон благотворно повлияют на национальную безопасность “в части своевременного предупреждения, выявления и пресечения экстремистской деятельности”, а также установления лиц, причастных к такой деятельности.

В Совете Республики предложили изменить закон об обязательной дактилоскопии в Беларуси