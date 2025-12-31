Совмин поставил цель белорусским школьникам. Сколько должны покидать школу после 9 класса?

Опубликовано: 31.12.2025 15:29 , Обновлено: 31.12.2025

Правительство Беларуси одобрило госпрограмму под названием «Беларусь интеллектуальная». Она рассчитана на 2026–2030 годы, и её цель — повышение качества образования в стране. Причем акцент в ней - на рабочие специальности.

Среди задач — чтобы получаемое белорусскими школьниками и студентами образование соответствовало «текущим запросам рынка труда и потребностям национальной экономики».

Правительство разделило всю госпрограмму на три части, где речь идёт о детских садах, дополнительном образовании и профессиональном образовании. Естественно, в каждой части Совмин также говорит об улучшении, повышении качества и совершенствовании.

При этом в качестве успешных результатов чиновники в правительстве назвали такие результаты к 2030 году:

до 50% выпускников 9 классов должны идти в колледжи и лицеи для получения профессионально-технического образования и среднего специального образования;

до 25% от всех школьников в возрасте от 6 до 18 лет, осваивающих программы дополнительного образования технической направленности. Это в два раза больше, чем сейчас;

создание учебных мастерских на заводах и фабриках для учащихся колледжей;

увеличение доли преподавателей с учёной степенью до 45%.

[inf]Согласно данным Минобразования, в Беларуси уже почти 50% выпускников девятых классов выбирают колледжи профессионально-технического и среднего специального образования. Об этом в мае 2025 года сообщила замглавы управления профобразования Минобразования Беларуси Александра Петрова.[/inf]

На реализацию госпрограммы правительство запланировало траты на уровне 6,4 млрд рублей, в том числе из республиканского бюджета — 2,3 млрд рублей, из местных бюджетов — 3,9 млрд рублей.

Ставка на рабочих

Напомним, что ранее заместитель председателя Мингорисполкома (Минского городского исполнительного комитета) Андрей Стригельский заявил, что власти столицы Беларуси хотят, чтобы всё больше выпускников школ шли учиться на среднее специальное образование.

«Потому что экономика нашего города и страны крайне нуждается в квалифицированных кадрах со средним специальным и профессионально-техническим образованием», — заявил он.

Об этом же заговорили и на госТВ. Директор представительства телерадиокомпании «Мир» в Беларуси Ольга Шпилевская в эфире государственного телеканала «Беларусь 1» заявила, что в школах следует популяризировать не только профессии, требующие высшего образования. Шпилевская призвала активнее доносить мысль о том, что рабочие специальности могут приносить доход, сопоставимый, например, с заработком программистов.

На госТВ призвали школы заняться профориентацией 11-классников — «Не только айтишник, но и сварщик!»