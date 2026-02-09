Совмин пообещал запустить в Беларуси женское радио

Опубликовано: 09.02.2026 15:35 , Обновлено: 09.02.2026

Правительство пообещало запустить в Беларуси женское интернет-радио, а ещё - провести несколько женских форумов международного уровня, фестивалей и конкурсов. Всё это - для формирования "бренда белорусской женщины" в рамках Года белорусской женщины, которым объявили в стране 2026-й.

В республиканском плане мероприятий, утверждённом 9 февраля премьер-министром Александром Турчиным, расписано в общей сложности 61 тематическое мероприятие. Координатором мероприятий назначено Министерство труда и социальной защиты. Их все объединяет то, что они нацелены на “популяризацию роли женщины и ее вклада в развитие общества”, а также усиление поддержки женщин и семей с детьми в Беларуси.

Так, чтобы сформировать определённый “бренд белорусской женщины” и дать ключевой теме 2026-го года определённую медиаподдержку, в Беларуси планируется открыть женское интернет-радио и запустить ряд медиапроектов под говорящими хэштегами: #белоруска21века, #ВсеНачинаетсяСсемьи, ЖенскоеЛицоБеларуси.

Для того, чтобы популяризировать “значимый вклад белорусских женщин” планируется провести ряд международных форумов и “усилить роли женщины в сохранении семьи и мира” (как именно - в пресс-службе Совмина не уточнили).

Среди утверждённых тематических культурно-общественных мероприятий в правительстве упомянули конкурсы “Женщина года” и “Семья года”, семейный фестиваль “Вместе”, молодежный проект “Дзявочы вянок мiру”, а также пообещали открыть для женщин многочисленные диалоговые площадки, устраивать выставки и информационно-просветительские акции (опять-таки, их тематика легко читается из названий: “Рука помощи”, “Точка опоры”, “Быть мамой круто!”).

Параллельно с этим в правительстве пообещали активно продвигать здоровый образ жизни и проводить комплекс мер по укреплению здоровья женщины. Так, на этот год запланированы акции по профилактике различных заболеваний, спортивно-оздоровительные акции и спортивные фестивали.

Напомним, на прошлой неделе Белорусский союз женщин (БСЖ) определился с официальным логотипом Года белорусской женщины. Именно такую тематику закрепили белорусские власти за 2026 годом. В логотипе, который выбрали из сотни конкурсных работ, по словам главы БСЖ Ольги Шпилевской, удалось соединить все нужные символы.

В Беларуси выбрали логотип Года женщины – «В нём есть всё»