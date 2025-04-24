Совмин подготовил законопроект об амнистии почти 8 тыс. белорусов. Кому предложили смягчить наказание?

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Опубликовано: 24.04.2025 11:15 , Обновлено: 24.04.2025

Правительство Беларуси по поручению президента внесло в парламент законопроект "Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне". По предварительным расчетам, которые привела пресс-служба Александра Лукашенко, под эту амнистию попадут почти 8 тыс. осужденных. Также в Администрации президента (АП) рассказали о новациях, которые предлагает правительство в документе.

Сперва в пресс-службе главы государства сказали, что в этом законопроекте сохранили “успешно апробированные в ходе амнистий прошлых лет подходы”. Среди предлагаемых Совмином новаций - дополнить перечень осужденных, полностью освобождаемых от наказания и других мер уголовной ответственности, “новой категорией лиц с определенными заболеваниями” (какими именно, в АП не уточнили).

Также Правительство предложило для людей, которых раньше не судили, которым уже есть 70 лет и которых приговорили к лишению свободы на срок до шести лет включительно, заменить наказание на ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа (так называемая “домашняя химия”).

Еще одна предлагаемая новация - сократить наказание на один год для людей, которых осудили за “неосторожные преступления, повлекшие смерть человека”, [link href=“https://president.gov.by/ru/events/po-poruceniu-prezidenta-pravitel-stvom-vnesen-v-parlament-zakonoproekt-ob-amnistii-v-svazi-s-80-letiem-pobedy-v-velikoj-otecestvennoj-vojne” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link] в пресс-службе Лукашенко. Там такую амнистию назвали “частичной”.

В АП добавили, что в законопроекте Совмина основными условиями для применения амнистии в отношении большинства осужденных назвали:

полное возмещение вреда (ущерба), причиненного совершенным преступлением,

положительная характеристика человека в период отбывания наказания.

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Позже в Telegram-канале Министерства внутренних дел Беларуси [link href=“https://t.me/pressmvd/16872” target=“_blank” rel=“noopener”] уточнили [/link], что МВД, которое и подготовило законопроект, предложило сократить срок наказания на один год ранее не судимым, которые совершили преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Но это, по документу, не коснется заключенных, чьи действия квалифицировали по части 5 статьи 328 УК (повлекшие смерть человека в результате потребления наркотических веществ).

Также эту амнистию МВД предложило распространить на людей из так называемой “льготной категории”, которые совершили нетяжкие преступления. Это несовершеннолетние, беременные, родители детей до 18 лет, пенсионеры, инвалиды 1-й и 2-й групп, больные онкологическими заболеваниями.

В ведомстве добавили, что на один год наказание могут сократить:

женщинам и одиноким мужчинам, воспитывающим детей до 18 лет,

тем, кто, являясь несовершеннолетним, совершил преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков,

многодетным матерям трех и более детей до 18 лет, осужденным за убийство либо причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть без отягчающих обстоятельств.

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[info_b]Сам законопроект еще не опубликовали.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал о законе “Об амнистии”, который президент Лукашенко подписал 2 июля 2024-го. Поводом для освобождения от наказания некоторых осужденных белорусов тогда стало празднование 80-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Лукашенко подписал закон об амнистии. Кого условно освободят от наказания, а кому уменьшат срок на год?