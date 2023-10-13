Совмин опредилил правила установки запретных зон для белорусов. Где и какие?

Опубликовано: 13.10.2023 12:24 , Обновлено: 13.10.2023

Правительство Беларуси 13 октября опубликовало свое постановление №667, которое было подписано ещё 9 октября 2023 года. В нем Совет министров утвердил положение о запретных зонах и запретных районах рядом со спецобъектами.

В документе говорится, что он устанавливает предназначение, размеры, порядок установления, изменения и упразднения запретных зон и запретных районов при существующих, строящихся или планируемых к строительству специальных объектах.

Согласно документу, запретные зоны обязательно должны быть установлены рядом со складами боеприпасов, хранилищами промышленных взрывчатых веществ, а также даже рядом со складами горюче-смазочных материалов. в список также вошли лаборатории, испытательные полигоны, где используют опасные вещества.

Запретные зоны в разных случаях должна быть не менее 50-400 метров от опасных объектов. На таких территориях будет запрещено проживание, строительство (размещение) не связанных со специальным объектом зданий, устройство туристических лагерей и зон отдыха. В харптегых зонах нельзя будет обустраивать остановки и стоянки транспортных средств, разжигать огонь и находиться белорусам, которые не связаны с обслуживанием спецобьектов.

Такие зоны должны обозначаться табличками: «Стой! Запретная зона. Проход (проезд) запрещен».

Также в постановлении говорится и об установлении запретных районов. Над ними устанавливается зона, запретная на использование воздушного пространства, в порядке, определенном законодательством в области использования воздушного пространства и авиации.

Право на жизнь установление запретных зон дали чиновникам из облисполкомов или руководству госорганизаций, которым принадлежат спецобъекты.

[info_b]Подробнее с постановлением Совмина можно ознакомиться [link href=“https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=C22300667” target=“_blank” rel=“noopener”] тут [/link].[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси в скором времени может получить доступ к базам данных абонентов всех белорусских операторов сотовой связи. Такое право им предложил предоставить Совет министров Беларуси.

Совмин предложил обязать мобильных операторов сообщать в налоговую об абонентах. Что?