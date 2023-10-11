Совмин предложил обязать мобильных операторов сообщать в налоговую об абонентах. Что?

Опубликовано: 11.10.2023 14:51 , Обновлено: 11.10.2023

Министерство по налогам и сборам (МНС) Беларуси в скором времени может получить доступ к базам данных абонентов всех белорусских операторов сотовой связи. Такое право им предложил предоставить Совет министров Беларуси.

Согласно предложению правительства, которое содержится в поправках в Налоговый кодекс, вынесенных на рассмотрение Палаты представителей, доступ к базам данных абонентов МНС сможет получать безвозмездно на следующих условиях:

два раза в календарный год операторам предлагают предоставлять в МНС полную версию базы данных об абонентах (на основании заключенного с министерством соглашения), включая удаленный доступ к базе;

по отдельным абонентам предлагают предоставлять данные в МНС по запросу (в данном случае ведомство сможет получить подробную информацию о суммах денежных средств, зачисленных в качестве оплаты услуг связи за определенный период времени, но не более чем за пять лет).

Кроме того, если предложенные парламентом поправки будут приняты, Министерство по налогам и сборам также сможет получать от Национального банка следующие данные о белорусах:

сведения о регистрации валютных договоров,

данные об исполнении физлицами обязательств по зарегистрированным валютным договорам.

В каком объеме и порядке будут предоставляться такие данные, в проекте постановления не прописано - это предлагается устанавливать непосредственно “соглашением, заключенным Национальным банком с Министерством по налогам и сборам”.

Напомним, в данном законопроекте Совет министров Беларуси в числе прочего предложил Министерству по налогам и сборам дифференцировать ставку подоходного налога для белорусов и привязать её к размеру их доходов, а также ввести повышенную ставку транспортного налога для владельцев новых дорогих автомобилей.

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