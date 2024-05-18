Совмин определил, кто из белорусов может бесплатно воспользоваться социальным такси
Совет министров Беларуси принял постановление №349 «О транспортном обеспечении получателей социальных услуг», согласно которому некоторые жители страны могут воспользоваться социальным такси бесплатно. Правда, доехать можно не куда угодно, а только от дома до соцучреждения, которое посещает тот или иной белорус.
Так, право на бесплатные поездки от дома до социальных учреждений на территории Республики имеют:
- инвалиды I и II группы;
- пенсионеры, у которых имеются “выраженные ограничения функций жизнедеятельности”;
- дети-инвалиды с третьей и четвёртой степенью утраты здоровья.
Кроме того, подвоз от места жительства к месту получения соцуслуг и обратно разрешается, если:
- у автобусов, троллейбусов и трамваев нет рейсов в регулярном сообщении;
- у общественного транспорта нет специальных условий для перевозки людей с инвалидностью;
- люди не могут воспользоваться автобусом или троллейбусом в силу своего заболевания;
- график движения пассажирского транспорта не совпадает с графиком посещений отделений дневного пребывания.
Также в документе указано, что транспорт должны организовать местные исполнительные и распорядительные органы, которые являются учредителями тех или иных соцучреждений. Подвоз нуждающихся белорусов осуществляется за счёт средств местных бюджетов. **
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