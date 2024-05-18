Совмин определил, кто из белорусов может бесплатно воспользоваться социальным такси

Опубликовано: 18.05.2024 14:08 , Обновлено: 15.11.2024

Совет министров Беларуси принял постановление №349 «О транспортном обеспечении получателей социальных услуг», согласно которому некоторые жители страны могут воспользоваться социальным такси бесплатно. Правда, доехать можно не куда угодно, а только от дома до соцучреждения, которое посещает тот или иной белорус.

Так, право на бесплатные поездки от дома до социальных учреждений на территории Республики имеют:

инвалиды I и II группы;

пенсионеры, у которых имеются “выраженные ограничения функций жизнедеятельности”;

дети-инвалиды с третьей и четвёртой степенью утраты здоровья.

Кроме того, подвоз от места жительства к месту получения соцуслуг и обратно разрешается, если:

у автобусов, троллейбусов и трамваев нет рейсов в регулярном сообщении;

у общественного транспорта нет специальных условий для перевозки людей с инвалидностью;

люди не могут воспользоваться автобусом или троллейбусом в силу своего заболевания;

график движения пассажирского транспорта не совпадает с графиком посещений отделений дневного пребывания.

Также в документе указано, что транспорт должны организовать местные исполнительные и распорядительные органы, которые являются учредителями тех или иных соцучреждений. Подвоз нуждающихся белорусов осуществляется за счёт средств местных бюджетов. **

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