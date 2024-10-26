Совмин определил, когда не нужно ставить на госучет беспилотники в Беларуси

Опубликовано: 26.10.2024 16:55 , Обновлено: 26.10.2024

Совет министров Беларуси своим постановлением № 784 от 23 октября 2024 года определил, в каком случае беспилотники не нужно ставить на государственный учет в стране.

Как сказано в документе правительства, постановкой на государственный учет гражданских беспилотных летательных аппаратов (БЛА) занимается Департамент по авиации Министерства транспорта и коммуникаций. Процедура бесплатная.

“Государственному учету гражданского БЛА не подлежат гражданские БЛА, которые находятся на государственном учете или эквивалентной ему процедуре в другом государстве”, - сказано в постановлении Совмина.

К слову, как отметили в этом же документе, если гражданский беспилотник находится на государственном учете в другой стране, то это является основанием для отказа в принятии заявления для регистрации в Беларуси.

Постановление вступит в силу 27 октября.

[info_b]Полностью с его текстом можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале.[/info_b]

[info_b]Напомним, с марта 2024 года вступил в силу указ президента Беларуси «О государственном учете и эксплуатации гражданских беспилотных летательных аппаратов», который запретил физическим лицам ввозить, эксплуатировать и изготавливать дроны, а также хранить беспилотники. Исключение сделали только для организаций и индивидуальных предпринимателей, которые используют беспилотники в профессиональных целях. Но им необходимо соблюдать требования законодательства.[/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что Совмин своим постановлением № 765 от 17 октября 2024 года запретил управлять беспилотниками в пьяном виде, а также под воздействием психотропов и наркотических веществ.

В Беларуси запретили управлять дронами в пьяном виде