Совмин определил 4 случая, когда белорусских учителей отправят на психологическое собеседование. А если не пройдут?

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Опубликовано: 09.12.2025 09:59 , Обновлено: 09.12.2025

Совет министров Беларуси утвердил положения о психологическом собеседовании, на которое со следующего года могут отправлять воспитателей, учителей, спортивных тренеров и прочих служащих, чья работа напрямую связана с постоянным контактом с детьми. Правительство определило 4 случая, когда руководитель может направить своих подчинённых на беседу со штатным психологом. А что будет с теми, кто собеседование провалит?

Само постановление Совмина № 706, опубликованное 9 декабря на Национальном правовом интернет-портале, официально вступит в силу с 17 января 2026 года, так что у педагогов и прочих работников сферы образования, есть время подробно ознакомиться с нововведениями, которые их ждут в будущем году.

Согласно тексту документа, за методологическое руководство проведением психологического собеседования Министерство образования будет отвечать совместно с Минзравом. Местным властям в ближайшее время предстоит определить государственные организации, штатные психологи или педагоги-психологи которых и будут проводить такое собеседование.

Назначать собеседование будет непосредственно наниматели (юридические лица или индивидуальные предприниматели), а направлять к психологу смогут как уже действующих сотрудников, так и кандидатам, претендующим на определённую должность. Речь не только о школьных учителях, воспитателях детсада или тренерах спортивных секций. В постановлении лица, которых могут отправить на такое собеседование, определены более широко - любой сотрудник, чья должность связана с постоянной работой с детьми.

А вот случаи, когда наниматель вправе направить такого сотрудника на психологическое собеседование, ограничена строгим перечнем. В нём всего 4 пункта:

если в характеристике с предыдущего места работы (или учёбы) у кандидата, нанимающегося на работу, есть информация об “отрицательных моральных качествах”;

если от граждан, государственных органов или иных организаций в отношении сотрудника поступает информация, “отрицательно характеризующая его профессиональные, деловые, моральные качества” (к примеру, поступает жалоба от родителей или приходит информация из правоохранительных органов об административном нарушении);

если в отношении семьи работника начинают проводить социальное расследование (при наличии таких сведений у нанимателя);

если в заключении о результатах предыдущего собеседования есть рекомендация о проведении повторного собеседования с работником.

Перечень хоть и широкий, но исчерпывающий. Более того, в тексте документа нет указаний о том, что такое психологическое собеседование является обязательным - оговаривается лишь право руководителя направить сотрудника на беседу с психологом. Решение о направлении на собеседование руководитель вправе принять в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующей информации, а на назначение конкретной даты собеседования отводится ещё 3 дня.

Кандидат или работник вправе перенести собеседование, если назначенное время ему по уважительной причине не подходит. Равно как и вовсе отказаться от прохождения психологического собеседования - в документе не прописываются какие-либо однозначные правовые последствия для сотрудника за подобный отказ. В документе лишь указано, что отказ должен быть оформлен в письменном виде - актом за подписью нанимателя.

Кроме того, в постановлении чётко прописано, что собеседование должно проводиться в соответствии с требованиями законодательства о защите персональных данных, а заключение психолога по результатам собеседования носит исключительно рекомендательный характер. То есть само по себе заключение психолога основанием для увольнения или других правовых последствий для сотрудника служить не может.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что об особом психологическом собеседовании для педагогов в Беларуси на законодательном уровне заговорили в начале этого года. Тогда министр образования Андрей Иванец предлагал отправлять некоторых педработников на дополнительный медицинский осмотр к узким специалистам.

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