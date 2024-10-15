Совмин изменил условия вручения повесток на военные сборы белорусским призывникам

Опубликовано: 15.10.2024 07:51 , Обновлено: 15.10.2024

Совет министров Беларуси своим постановлением №753 внёс изменения в положение о порядке прохождения военных и специальных сборов. С завтрашнего дня изменятся условия вручения повесток на сборы белорусским призывникам, а также условия перевозки военнообязанных, призванных на военные и специальные сборы.

Все изменения прописаны в документе, опубликованном 15 октября на Национальном правовом интернет-портале. Согласно постановлению, теперь повестки военнообязанным, отобранным для прохождения сборов, военный комиссариат или областное управление КГБ обязаны вручать* не позднее чем за 7 дней до начала сборов*. Ранее на это отводилось больше времени - 10 дней.

Также Совмин внёс изменения в организацию перевозки военнообязанных, призванных на военные и специальные сборы. До сих пор военные комиссариаты обязаны были обеспечивать перевозку военнообязанных от места жительства (призыва на сборы) до места их приема на сборы за счёт средств Министерства обороны, а областное управление КГБ – от места призыва до места приема военнообязанных на сборы - за счёт средств Комитета государственной безопасности. Новым постановлением правительство убрало из положения фразы “за счёт средств Минобороны” и “за счёт средств КГБ”, то есть обязанность по доставке призывников с ведомств не сняли, однако, за чей счёт это теперь убудт делать, остаётся пока неясным.

Дополнительно данным постановлением Совмин изменил одно важное условие Положения о порядке оформления постоянного проживания за пределами Беларуси. Раньше белорусам, которые хотели оформить постоянное проживание за пределами страны, необходимо было брать согласие военного комиссариата, если им исполнялось 16 лет в том же календарном году, когда выносилось решение загранучреждения об оформлении постоянного проживания за пределами Беларуси. Теперь эту справку военнообязанным белорусам придётся брать по исполнении 17 лет.

Ранее Telegraf.news рассказал, что весной этого года белорусским призывникам разрешили проходить медкомиссию только в государственных медучреждениях, а также лишили права на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации граждан, которые ранее были признаны временно негодными к службе в военное время по состоянию здоровья.

Призывникам в Беларуси разрешили проходить медкомиссию только в госучреждениях