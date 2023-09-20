В Парламенте решили внести изменения в "брачно-семейные" отношения белорусов. Что с ними не так?

Опубликовано: 20.09.2023 09:09 , Обновлено: 20.09.2023

В рамках работы десятой сессии Палаты представителей в числе законопроектов, которые планируют рассмотреть парламентарии, будут и поправки в "Кодекс о браке и семье". Какие изменения, затрагивающие брачно-семейные отношения белорусов, планируют обсуждать в Парламенте, 19 сентября рассказала депутат Людмила Макарина-Кибак.

По её словам, изменения в брачно-семейные отношения запланированы новым “Кодексом о браке и семье”, который должен поступить на рассмотрение Парламента к концу 2023 года.

“Мы будем улучшать условия жизни для мам, которые воспитывают детей в возрасте до трех лет. Мы дадим им возможность работать без уменьшения пособия. И мы будем говорить об увеличении дородового и послеродового пособия для молодых специалистов, студентов и обучающихся”, - рассказала о запланированных нововведениях депутат. Для этого, в числе прочего, планируется внести изменения в закон “О государственных пособиях семьям, воспитывающим детей”, передало агентство БелТА.

В Парламенте анонсировали изменение закона “О здравоохранении”

Кроме того, по словам Макарины-Кибак, которая в Палате представителей занимает пост председателя Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, 19 сентября белорусские парламентарии уже приняли во втором чтении законопроект “Об изменении законов по вопросам здравоохранения”. Он предполагает изменения двух законов - “О здравоохранении” и “О государственных минимальных социальных стандартах”.

Макарина-Кибак озвучила три основных нововведения:

подготовка кадров высшей квалификации,

качество изделий медицинского назначения,

вопросы аккредитации государственных организаций здравоохранения, (их предложили разделить на базовый и национальный уровень).

Так, одобренный депутатами законопроект предусматривает, в числе прочего, изменения в медицинской аккредитации госорганизаций здравоохранения, некоторые нововведения, затрагивающие работу университетских клиник и врачебно-консультативных комиссий, процедуры экспертной оценки временной нетрудоспособности, оборота медицинских изделий, профессиональной подготовки врачей-специалистов. Кроме того, документ предусматривает создание института госнадзора за обращением медицинских изделий.