Совмин исключил из списка радиационно опасных более 875 га «чернобыльских» земель

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Опубликовано: 25.11.2025 13:40 , Обновлено: 25.11.2025

Совет министров Беларуси в очередной раз пересмотрел правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В результате из перечня радиационно опасных земель исключили более 875 гектаров.

Согласно правительственному постановлению №665, опубликованному на Национальном правом портале 25 ноября, общая площадь исключённых земельных участков составила 875,1454 гектара. Все они находятся на территории Ветковского, Жлобинского, Чечерского районов и теперь должны быть переведены в хозяйственное пользование.

Правительство дало местным властям месяц на установление новых границ участков, после чего их должны передать в ведение восьми сельхозорганизаций:

КСУП «Тепличное»,

ОАО «Бобовский»,

ОАО «Жлобинский Агротехсервис»,

ОАО «Мормаль»,

ОАО «Вознесенск»,

ОАО «Звезда»,

СУП «Степы»,

РУП «Гомельоблгаз».

При этом в постановлении Совмина прописано, что произведённая на включённых в сельское хозяйство земельных участках продукция должна будет проходить контроль на предмет радиоактивного загрязнения в соответствии с действующим законодательством.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре этого года Гомельская областная прокуратура отчиталась о результатах очередной инвентаризации радиационно опасных земель в регионе. Местные власти признали целесообразным исключить из перечня радиационно опасных ещё 4,2 тыс. гектаров земли и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот. Прокурор Гомельщины Олег Авдей также назвал три наиболее “проблемных” района области.

Власти Гомельщины предложили исключить из радиационно опасных земель ещё 4,2 тыс. га и назвали 3 «проблемных» района