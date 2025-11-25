Совмин исключил из списка радиационно опасных более 875 га «чернобыльских» земель
Совет министров Беларуси в очередной раз пересмотрел правовой режим территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В результате из перечня радиационно опасных земель исключили более 875 гектаров.
Согласно правительственному постановлению №665, опубликованному на Национальном правом портале 25 ноября, общая площадь исключённых земельных участков составила 875,1454 гектара. Все они находятся на территории Ветковского, Жлобинского, Чечерского районов и теперь должны быть переведены в хозяйственное пользование.
Правительство дало местным властям месяц на установление новых границ участков, после чего их должны передать в ведение восьми сельхозорганизаций:
- КСУП «Тепличное»,
- ОАО «Бобовский»,
- ОАО «Жлобинский Агротехсервис»,
- ОАО «Мормаль»,
- ОАО «Вознесенск»,
- ОАО «Звезда»,
- СУП «Степы»,
- РУП «Гомельоблгаз».
При этом в постановлении Совмина прописано, что произведённая на включённых в сельское хозяйство земельных участках продукция должна будет проходить контроль на предмет радиоактивного загрязнения в соответствии с действующим законодательством.
Ранее Telegraf.news рассказал, что в октябре этого года Гомельская областная прокуратура отчиталась о результатах очередной инвентаризации радиационно опасных земель в регионе. Местные власти признали целесообразным исключить из перечня радиационно опасных ещё 4,2 тыс. гектаров земли и вовлечь их в сельскохозяйственный оборот. Прокурор Гомельщины Олег Авдей также назвал три наиболее “проблемных” района области.
Власти Гомельщины предложили исключить из радиационно опасных земель ещё 4,2 тыс. га и назвали 3 «проблемных» района