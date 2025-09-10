Совмин Беларуси ввёл VINBY-коды для мощных электросамокатов

Опубликовано: 10.09.2025 11:43 , Обновлено: 10.09.2025

Правительство утвердило порядок легализации мощных средств персональной мобильности (СПМ), которые с 1 сентября 2025 года должны перейти в категорию мопедов или мотоциклов.

Соответствующее постановление Совета Министров № 485 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, владельцу мощного самоката (который способен ехать быстрее 25 км/ч) нужно до 1 сентября 2026-го привезти его в специальный центр на проверку. Там специалисты определят, можно ли считать устройство мопедом или мотоциклом. Если заводского VIN-номера нет, устройству присвоят 17-значный VINBY и наклеят его на раму.

Подробнее о процедуре рассказывал Госстандарт.

Если всё в порядке, владельцу выдадут электронный паспорт на транспорт. С выпиской из этого документа можно будет идти в ГАИ и регистрировать транспортное средство.

А если устройство проверку не пройдёт, его не признают ни мопедом, ни мотоциклом. Владельцу просто выдадут акт об этом, зарегистрировать такой транспорт не получится.

Напомним, обновлённые ПДД в Беларуси начали действовать с 1 сентября. По ним мощные средства персональной мобильности приравняли к полноценному транспорту. Ездить по тротуарам и велодорожкам на них нельзя. Для управления таким транспортом нужны водительские права (например, категории АМ или А1).

Владелец бывшего СПМ может и не регистрировать свой транспорт. Но в этом случае он по ПДД может передвигаться только по дорогам без усовершенствованного покрытия, обочине или не далее 1 метра от правого края дороги, если обочины нет. И только в светлое время суток и при наличии водительских прав нужной категории.

В ГАИ Беларуси ответили, будут ли выдавать госномера на самокаты по новым ПДД