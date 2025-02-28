Совмин Беларуси установил некоторым работникам дополнительный отпуск. Когда положен 1 день, а когда — все 14?

Опубликовано: 28.02.2025 12:29 , Обновлено: 28.02.2025

Совет министров Беларуси установил некоторым работникам дополнительный отпуск за "особый характер труда". Согласно постановлению правительства №110 от 25 февраля 2025 года, которое опубликовали на Национальном правовом Интернет-портале, количество дней будет зависеть от одного-единственного показателя.

Так, власти решили установить дополнительный отпуск водолазам, профильным специалистам (включая старших), начальникам водных станций, а также руководителям и специалистам, которые заняты на водолазных работах и осуществляют погружения всех видов.

Интересно, что продолжительность дополнительного отпуска будет зависеть от количества часов водолазных работ (спусков) за рабочий год. Например, если их количество составляет от 7 до 13, то работнику положен +1 день, если от 42 до 48, — +6 дней. Ожидается, что максимальные 14 получат водолазы, которые за один рабочий год проделали свыше 97 погружений.

Кроме того, в постановлении определено, что неиспользованные дополнительные отпуска за работу с вредными или опасными условиями, а также за особый характер работы будут рассчитываться пропорционально отработанному времени до даты вступления в силу постановления в соответствии с законодательством.

К слову, предыдущая версия постановления Совета министров №73 от 19 января 2008 года предусматривала дополнительный отпуск за особый характер труда шахтёрам, работникам метрополитенов и тоннелей, лётчикам, бортпроводникам, инструкторам-парашютистам и др. До вчерашнего дня водолазы туда не входили.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси напомнили, кто из работников имеет право взять отпуск в любое время года. Согласно законодательству, такая возможность предусмотрена сразу для 9 категорий населения. Те, кто входит в список, могут отдохнуть когда захотят: хоть летом, хоть зимой. Если работодатель откажет, это будет считаться прямым нарушением Трудового кодекса.

Кто может взять отпуск в любое время года? В Минтруда назвали 9 категорий белорусов