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Совмин Беларуси предложил запретить тренировать детей людям с судимостью. Какие 33 статьи УК в списке?

Совмин Беларуси предложил запретить тренировать детей людям с судимостью. Какие 33 статьи УК в списке?
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Совет министров Беларуси предложил запретить заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта белорусам, осуждённым по одной из 33 статей Уголовного кодекса Беларуси. Их перечень указан в проекте закона об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей, вынесенного правительством недавно на рассмотрение Палаты представителей.

В проекте закона, текст которого выложили на Национальном правовом интернет-портале, предложено изменить несколько пунктов действующего закона “О физической культуре и спорте”. В действующей редакции тренировать детей запрещается лицам:

  • лишенным права заниматься педагогической деятельностью в сфере физической культуры и спорта;
  • имеющим непогашенную или неснятую судимость;
  • признанным недееспособными или ограниченно дееспособными;
  • подвергнутым спортивной дисквалификации за допинг в спорте в течение периода такой дисквалификации,

в иных случаях, предусмотренных законодательными актами.

Этот список белорусские законодатели предложили расширить и прописать в законе конкретные статьи Уголовного кодекса, судимость по которым будет являться прямым запретом для работы с детьми. В перечне - 33 статьи, в том числе:

  • ст 139 - убийство,
  • ст 145 и 146 - доведение до самоубийства и склонение к самоубийству,
  • 7 статей за преступления против половой неприкосновенности или половой свободы, а также за изготовление порнографических материалов,

статьи за умышленное причинение телесных повреждений и истязания,

  • статьи за вовлечение детей в совершение преступления или антиобщественное поведение,
  • а также так называемые “наркотические статьи”.

В законопроекте аналогичным образом уточнили перечень статей, которые являются в принципе являются поводом для ограничения на работу с детьми. В частности, документом предлагается не допускать к детям людей, осуждённых за совершение преступлений экстремистской направленности.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в этом же документе Совмин предложил изменить главный закон “О правах ребёнка” и наложить на юных белорусов шесть дополнительных обязанностей.

Совмин предложил обязать белорусских детей уважать госсимволы и сохранять «историческую память о прошлом народа»

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