Совмин Беларуси предложил запретить на богослужениях любую символику, кроме религиозной

Опубликовано: 12.10.2023 16:21 , Обновлено: 12.10.2023

Совет министров Беларуси внёс на рассмотрение десятой сессии Палаты представителей законопроект, который вносит изменения в некоторые аспекты деятельности религиозных организаций. Так, документ обязывает все религиозные организации Беларуси в обязательном порядке пройти перерегистрацию и вводит ряд запретов.

Законопроект, текст которого был опубликован на Национальном правовом интернет-портале, 11 октября был принят Палатой представителей в первом чтении. Он предполагает изменение закона”О свободе совести и религиозных организациях”, действующего с 1992 года.

Если новая редакция закона будет одобрена властями, религиозным организациям в Беларуси, в числе прочего, запретят в местах богослужений использовать любую символику, кроме религиозной. Кроме того, Совмин предложил прописать в законе запрет на:

проведение собраний, митингов, пикетирования, предвыборной агитации и иных мероприятий политического характера;

пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды;

иную экстремистскую деятельность;

выступления, призывы, оскорбляющие представителей госорганов, должностных лиц и отдельных граждан, представителей других религий и их последователей.

Помимо посторонней символики религиозным организациям предлагают запретить размещать в местах богослужений любые “тексты и изображения, направленные на пропаганду войны, социальной, национальной, религиозной и расовой вражды, иной экстремистской деятельности, в том числе оскорбляющие религиозные чувства граждан”.

Совмин предложил разрешить открывать детские дома при монастырях

Впрочем, помимо запретов в новой редакции закона появились и положения, дающие религиозным организациям большую свободу деятельности в определенных сферах. В частности, среди нововведений, прописанных в документе - возможность оформляться в качестве юрлица по оказанию соцуслуг (например, по оказанию помощи по уходу за пожилыми людьми, инвалидами, социальной реабилитации алкоголиков и наркоманов), а также - открывать детские дома при монастырях.

[info_b]В предложенном Совмином законопроекте под детским домом при монастыре понимается “учреждение, созданное монастырем, которое принимает участие в реализации плана защиты прав и законных интересов ребенка и предназначено для проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях образования в дневной форме получения образования, а также осуществляет постинтернатное сопровождение выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”.[/info_b]

Как следует из законопроекта, финансировать такие дома религиозным организациям предлагается как за счёт спонсорской помощи, пожертвований и иных “не запрещенных законом” источников, так и за счёт средств республиканских или местных бюджетов.

Напомним, о том, чтобы перенять российскую практику воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, в православных монастырях, весной этого года говорила председатель Совета Республики Наталья Кочанова. По её словам, “социализация воспитанников приюта показывает успешные результаты”.

Кочанова предложила отправлять белорусских детей в монастыри. Зачем?