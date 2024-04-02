Совмин Беларуси постановил "выделить" в магазинах товары со знаком качества. А какие его не получат?

Опубликовано: 02.04.2024 12:02 , Обновлено: 25.04.2025

Совет Министров Беларуси в своем постановлении определил, какими способами в магазинах будут выделять товары с государственным знаком качества, а какая отечественная продукция его не получит. Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале.

Так, согласно постановлению Правительства, магазины, павильоны и даже интернет-площадки при выкладке или отображении товаров со знаком качества должны “визуально выделять” их, в том числе с помощью ценников и информационных надписей.

Также Совмин определил, какой продукции присвоение знака качества не коснется:

табачных изделий, нетабачных никотиносодержащих изделий, жидкости для электронных систем курения,

вооружения и военной техники,

пищевых продуктов, которые получены с использованием генно-инженерно-модифицированных (трансгенных) организмов,

а также продукции, к качеству и безопасности которой органы государственного контроля имели претензии в течение года.

Как будут присваивать знак качества

Как рассказала агентству БелТА первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Елена Моргунова, знак качества будут присваивать продовольственным, промышленным товарам, а также продукции производственно-технического назначения. Важное условие - соответствие критериям безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности.

“Для присвоения знака качества производитель должен самостоятельно принять решение об определении продукции, которая будет претендовать на него. Причем эта продукция должна производиться серийно. Сравнительный анализ показателей с лучшими отечественными или зарубежными аналогами производитель проводит за счет собственных средств”, - рассказала Моргунова.

Соответствие критериям будут оценивать разные госорганы и даже сами потребители. На них, к слову, ляжет оценка эстетичности товара, выбирать будут путем онлайн-голосования. Показатель безопасности будет оценивать Госстандарт, критерий экологичности - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Показатель инновационности закрепили за Государственным комитетом по науке и технологиям, технологичности - за республиканскими органами госуправления и Национальной академией наук.

Окончательное решение - присваивать или нет знак качества - принимает Республиканская аттестационная комиссия, куда входят премьер-министр, вице-премьеры и представители госорганов, которые отвечают за то или иное предприятие. Производитель получает знак на два года.

Напомним, о появлении государственного знака качества стало известно в январе 2024 года. Он представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы «К», а сверху — надпись «Беларусь».

[info_b]По сути, белорусский знак качества дублирует государственный знак качества СССР. Он имел такую же форму, но вместо надписи «Беларусь» на нем была надпись «СССР». В то время форма знака ассоциировалась с пятиконечной звездой — одним из геральдических символов СССР, а пять граней, по версии создателей знака, тогда символизировали надежность, доступность, безопасность, эстетичность и новаторство.[/info_b]

В Беларуси появился государственный знак качества. Почему пятиугольный?