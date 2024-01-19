В Беларуси появился государственный знак качества. Почему пятиугольный?

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Опубликовано: 19.01.2024 11:11 , Обновлено: 19.01.2024

Президент Беларуси подписал указ, которым официально учредил государственный знак качества, утвердив его изображение и точное описание. Об этом 19 января сообщил телеграм-канал "Пул Первого" и пояснил, что именно символизирует пятиугольная форма и цветовая расцветка белорусского знака качества.

По данным телеграм-канала, знак представляет собой пятиугольник красного цвета, в центре которого расположено стилизованное изображение перевернутой буквы “К”, а сверху - надпись “Беларусь”.

“Пять углов знака символизируют качество белорусской продукции, достигаемое сочетанием пяти показателей производства: безопасности, экологичности, инновационности, технологичности и эстетичности”, - пояснил “Пул Первого”.

[info_b]По сути, белорусский знак качества дублирует государственный знак качества СССР - он имел такую же форму, но вместо надписи “Беларусь” на нем была надпись “СССР”. В то время форма знака ассоциировалась с пятиконечной звездой - одним из геральдических символов СССР, а пять граней, по версии создателей знака, тогда символизировали надёжность, доступность, безопасность, эстетичность и новаторство. [/info_b]

Кому и за что именно будут присваивать Государственный знак качества в Беларуси, позднее определит правительство. Ему также предстоит определиться с перечнем “стимулирующих льгот и преференций”, которые будут предоставлять производителям при присвоении этого знака их продукции.

Напомним, о разработке собственного знака качества в Беларуси заговорили после того, как Александр Лукашенко в ноябре прошлого года подписал Указ №375, объявив 2024 год “Годом качества”. Среди прочего он поручил Совету министров совместно со своей Администрацией внести предложения по учреждению собственного государственного знака качества, его изображения и порядка присвоения.

Лукашенко поручил Совмину учредить белорусский знак качества