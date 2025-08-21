Совмин Беларуси пообещал перерабатывать до 90% отходов. В каком году?

💼 Официально

Опубликовано: 21.08.2025 09:01 , Обновлено: 21.08.2025

Совет министров Беларуси утвердил новую государственную стратегию по обращению с отходами. Согласно планам правительства, по итогам её реализации в стране должно быть обеспечено использование производственных и бытовых отходов на уровне не менее 90%. Узнали, к какому году Совмин планирует выйти на такой показатель.

Как следует из текста постановления Совмина №444 от 18 августа 2025 года, который был опубликован 21 августа на Национальном правовом интернет-портале, новая стратегии по обращению с отходами рассчитана на срок до 2040 года. Именно к этому времени в стране, согласно планам правительства, должны использоваться до 90% всех отходов, причём с учетом соблюдения принципа углеродной нейтральности.

[inf]Принцип углеродной нейтральности предполагает, что общее количество выбросов парниковых газов (в первую очередь - CO2) в атмосферу уравновешивается за счёт их поглощения или устранения. Это достигается либо за счет максимального сокращения антропогенных выбросов, либо за счет реализации экологических проектов, направленных на поглощение парниковых газов (компенсационные посадки леса, реабилитация нарушенных торфяников, развитие технологий улавливания CO2 и другое), при энергетическом использовании (сжигании) отходов.[/inf]

Реализовывать утверждённую стратегию правительство решило в три этапа, причём выйти на 90%-ный уровень переработки по некоторым группам отходов планируется уже на первом этапе - к 2030 году. Речь о следующих видах отходов на производстве :

строительные отходы,

отходы стекла,

продуктов животного происхождения,

бумаги и картона,

резиносодержащих отходов,

полимерных отходов.

А вот выйти на 90%-ное использование твёрдых коммунальных отходов (ТКО) Министерству ЖКХ и исполкомам поручено на втором этапе реализации стратегии, то есть в 2031–2035 годах.

Ещё один важный пункт - использование осадков очистки сточных вод - планируется реализовать на третьем этапе - в 2036–2040 годах. Правда, для этого пункта в документе сделана важная оговорка - выйти на такой уровень страна сможет лишь при условии получения биогаза, производства компоста, удобрения, то есть после введения в эксплуатацию комплекса для сбраживания осадка сточных вод, его сушки и сжигания.

Кроме того, в документе предусматривается возможность введения нового налога в Беларуси - на захоронение отходов потребления (то есть бытовых отходов). Профильным ведомствам также поручено изучить целесообразность повышения действующих ставок налога за хранение и захоронение отходов производства - их предлагается повысить на столько, чтобы предприятиям было выгоднее вкладываться в создание объектов вторичной переработки, чем платить за захоронение отходов.

Пересмотр тарифов на услуги по обращению с ТКО (в том числе с учетом развития раздельного сбора мусора) в документе также предусмотрен.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в мае этого года Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по обращению с отходами и использованию вторичных материальных ресурсов заявил, что “Минский район — это отхожий район города-героя Минска”.

Новость Телеграф

А в январе этого года он поручил провести масштабную реконструкцию очистных сооружений во всех областях страны, а также заняться углубленной переработкой отходов. В качестве позитивного примера, на который стоит равняться Беларуси, он привёл Швейцарию.

«Давно подошли к этому вопросу» — Лукашенко приказал правительству брать пример со Швейцарии