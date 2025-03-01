Совмин Беларуси назвал особенности продажи ювелирных изделий в интернете

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Опубликовано: 01.03.2025 10:26 , Обновлено: 01.03.2025

Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 123, которое регулирует особенности продажи ювелирных изделий через интернет-магазины. Документ опубликован 1 марта 2025 года на Национальном правовом интернет-портале и уже вступил в силу.

Постановление установило, что с 1 марта 2025 года по 30 июня 2026 года интернет-торговля ювелирными изделиями, произведёнными в Беларуси и промаркированными специальными кодами, будет осуществляться с учётом ряда особенностей. Эти особенности дополняют общие правила дистанционной торговли, действующие в стране.

Основные требования к интернет-магазинам ювелирных изделий:

Регистрация и лицензия : Продавец (юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) должен иметь лицензию на деятельность, связанную с драгоценными металлами и камнями (в части розничной торговли), а также быть зарегистрированным в государственной системе маркировки «Электронный знак». Наличие «физического» магазина : У продавца должен быть как минимум один стационарный (обычный) торговый объект, сведения о котором внесены в Единый реестр лицензий. Это значит, что продавать ювелирные изделия через интернет смогут только те компании, у которых есть и «реальные» магазины. Хранение : Ювелирные изделия, продаваемые через интернет, должны храниться в этих стационарных магазинах (или других объектах продавца, указанных в реестре). Доставка : Доставка ювелирных изделий покупателям должна осуществляться в соответствии с правилами охраны драгметаллов и камней при транспортировке. Доставлять товары могут сами продавцы, либо уполномоченные ими компании/ИП. Почтовая пересылка : Разрешена пересылка ювелирных изделий по почте (в том числе международной) с объявленной ценностью. Информация для покупателя : Интернет-магазины обязаны предоставить покупателям возможность сканировать код идентификации с бирки (этикетки) изделия при получении. Также покупатель может выбрать доставку не на дом, а в «физический» магазин. Учёт в системе «Электронный знак» : Продавцы обязаны вносить в систему «Электронный знак» информацию о производстве, отгрузке, получении и продаже ювелирных изделий через интернет-магазин. Порядок внесения данных определяется Министерством финансов.

Если ювелирное изделие было произведено до 1 марта 2025 года, то в систему «Электронный знак» можно вносить только информацию о производстве и продаже (но не обязательно обо всех этапах движения).

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали о системе «Электронный знак» и наглядно демонстрировали, как она работает для покупателей.

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